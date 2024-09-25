Как реанимировать сухой саженец из посылки? Нашли 2 способа, которые помогут большинству растений

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Опубликовано: 25.09.2024 12:26 , Обновлено: 25.09.2024

Иногда определить качество саженца при заказе через интернет бывает затруднительно, (если не сказать, что невозможно). А случается, что растение просто засыхает при длительной транспортировке. Однако при обнаружении такой проблемы не стоит сразу же выбрасывать растение в мусорку. Вероятнее всего, его ещё можно реанимировать. Рассказываем, что нужно предпринять, чтобы засохший саженец вернулся к жизни и стал пригодным к посадке.

Некачественный посадочный материал - проблема, с которой очень часто сталкиваются многие садовники и цветоводы. Иногда какие-то растения заказываются из каталогов и маркетплейсов и попросту нет возможности сразу оценить их состояние. Случается, что растение усыхает во время транспортировки, а бывает, что садовники сами забывают вовремя их посадить. Как бы то ни было, подсохший саженец часто поддаётся реанимации и впоследствии может расти и цвести не хуже своих здоровых собратьев.

Однако важно действовать как можно скорее предпринять необходимые меры.

Как оказать первую помощь засохшему саженцу?

Первое, что нужно сделать прежде, чем приступить к реанимации засохшего саженца - это убедиться в его потенциальной жизнеспособности.

Тщательно осмотрите его на наличие повреждений. Удалите части, которые выглядят критично засохшими. Укоротите подсохшие коренья ножницами, обрезав погибшие концы и сухие побеги.

[info_b]Для нормального развития длина корней практически любого садового саженца должна составлять не менее 15 см.[/info_b]

Обратите внимание на черешок растения. Подковырните оболочку пальцами и посмотрите на его цвет. Если он зелёный, то это явный признак того, что растение живо. На жизнеспособность растения указывает и его корни. Слегка подковырните поверхность корешка у основания. Если он белый и сочный, то это хороший знак. Такой саженец имеет все шансы выжить.

После совершённых манипуляций поместите растение в баночку и залейте тёплой водой.

Вот как выглядит процесс возвращения растения к жизни на примере усохшего саженца хосты, однако метод работает и для многих других растений. Принцип действия для всех примерно одинаковый.

“Так как точка роста живая, корневая система быстро напитается нужным количеством влаги, и саженец активно тронется в рост”, - рассказал автор видеоролика в телеграм-канале “Дневник дачника”.

Он подчеркнул, что в воду при этом не нужно добавлять никаких стимуляторов для корнеобразования, т.к. на таком этапе растение не находится в активном состоянии. С начала оно должно напитаться водой, а уже потом его можно будет простимулировать чем-нибудь для активации ростовых процессов.

Растение следует вымачивать в воде примерно 1-3 дня, внимательно наблюдая за его состоянием.

[info_b]Помните, что если растение сильно ослаблено, то способ может и не помочь. Если растение так и не ожило, то можно прибегнуть к шоковому методу.[/info_b]

Шоковый метод

Если вышеописанная методика не помогла, то можно прибегнуть к крайнему средству – шоковому воздействию горячей водой. Это следует делать только после обрезки и предварительного замачивания растения в обычной воде и попытки с добавлением стимулятора роста.

Для процедуры возьмите большую ёмкость, например, таз или ванну. Поместите саженец в ведре, накройте его чистой тканью и один раз полейте водой с температурой 40-50°С.

Затем укутайте в полиэтиленовый пакет. Повторяйте процедуру несколько раз, давая растению остыть между поливами. После этого наблюдайте растение несколько дней. Его корни должны оставаться в воде. Если терапия помогла, то улучшения будут заметны уже через пару дней. Этот метод особенно эффективен для реанимации роз.

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Как понять, что пора высаживать?

Растение должно выглядеть лучше, чем до начала реабилитации. Конечно, оно не станет крепким и здоровым сразу, но если оно живо, корни и побеги перестанут отмирать, появится упругость, а возможно, даже новые корешки.

Важно высадить дерево или куст примерно за месяц до наступления заморозков. Это позволит оценить, насколько растение восстановилось после пересыхания.

Реанимированные саженцы следует сажать только в легкую и плодородную почву, где они смогут легче развивать корни и получать необходимые питательные вещества. Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором роста. Также важно следить за тем, чтобы грунт в месте посадки не пересыхал. В последующие годы таким растениям потребуется немного больше внимания. Если они будут слабо расти и часто болеть, лучше завершить “эксперимент” и удалить такие саженцы из сада или цветника.

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