Как белорусам защитить сад и огород от предстоящих морозов? Вот чем поможет вода

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Опубликовано: 07.02.2025 10:30 , Обновлено: 07.02.2025

Текущая зима ознаменовалась не только практически полным отсутствием снега, но и непривычно тёплыми температурами. Из-за этого некоторые садовые растения рано проснулись, чем вызвали беспокойство своих владельцев. В ближайшую неделю синоптики пообещали ощутимые заморозки и теперь о саде стоит позаботиться дополнительно. Telegraf.news узнал, как помочь саду выстоять заморозки и когда растения будет нужно полить.

Белорусам, позаботившимся о своих растениях осенью, придётся беспокоиться меньше, чем тем, кто этого не сделал. Некоторые, рассчитывая на мягкую зиму, однако в феврале, судя по всему, всё же придётся достать зимние куртки. Синоптики пообещали хоть и солнечную, но морозную погоду. Ночью в отдельных регионах столбик термометра может упасть до -14 градусов Цельсия, и это повод позаботиться о своих растениях в саду основательнее.

Как защитить сад от заморозков

Каждый, кто собирается на улицу в мороз, предпочитает одеться потеплее, и такая же защита нужна для многих растений, особенно тех, кто начал пробуждаться от январского тепла. Для этого некоторые растения стоит замульчировать, а другие — укрыть чехлами из специальных материалов. Что использовать?

Агротекстиль. Этот материал лёгкий и воздушный, но при эжтом имет хороший защитный эффект. Благодаря его структуре растения могут дышать и при этом не страдают от чрезмерной потери тепла. Агротекстиль можно использовать для защиты как кустарников, так и нежных цветов.

Этот материал лёгкий и воздушный, но при эжтом имет хороший защитный эффект. Благодаря его структуре растения могут дышать и при этом не страдают от чрезмерной потери тепла. Агротекстиль можно использовать для защиты как кустарников, так и нежных цветов. Туннели из фольги. Если вы хотите защитить низкие растения и овощи, то туннели из фольги подойдут не хуже, поскольку они защищают как от мороза, так и от ветра. С другой стороны, для небольших многолетних растений и корней кустарников лучше использовать натуральные материалы, такие как листья и солома.

Если вы хотите защитить низкие растения и овощи, то туннели из фольги подойдут не хуже, поскольку они защищают как от мороза, так и от ветра. С другой стороны, для небольших многолетних растений и корней кустарников лучше использовать натуральные материалы, такие как листья и солома. Горшки и коробки. Для этих самых маленьких растений стоит создать дополнительную защиту от заморозков, используя перевернутые цветочные горшки или картонные коробки.

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Как еще можно защитить растения от заморозков?

Садовые растения будут лучше защищены от заморозков, если их почва будет постоянно влажной.

Качественно пролитая земля дольше сохраняет тепло и не замерзает. Благодаря этому корни растений и их нижние части лучше защищены от резких перепадов температур.

Для того чтобы создать защитный ледяной ком, нужно сперва убедиться, нуждаются ли в этом растения. Для этого садовод бренда “Семена Алтая” посоветовала взять образец земли с глубины около 30 сантиметров близ растения. Это примерно глубина штыка лопаты. Если земля с этой глубины не собирается в плотный ком в руках, значит, растение нуждается в воде.

Поливать растения лучше ближе к вечеру, когда почва еще теплая. При этом следует действовать осторожно, чтобы не намочить листья. На них могут остаться капли, которые начнут замерзать и повреждать растение.

С растениями, которые растут в горшках на открытом воздухе, стоит поступить немного иначе. В случае заморозков их следует занести в помещение, где температура составляет не менее 0 градусов по Цельсию. Идеальным местом будет гараж, подвал или веранда.

Проведя такую антиморозную профилактику, не забывайте постоянно следить за прогнозами погоды. Только тогда вы сможете отреагировать достаточно быстро.

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