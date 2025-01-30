Что делать с проросшими зимой тюльпанами? Садоводы рассказали, как спасти от заморозков

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Опубликовано: 30.01.2025 11:55 , Обновлено: 30.01.2025

Нынешний год удивляет белорусов нетипично ранним приходом тепла. Из-за этого многие растения начали пробуждаться раньше положенного, что вызывает немалое беспокойство у их владельцев. Так уже сейчас многие цветоводы наблюдают пробуждение тюльпанов. Что с ними делать, если нагрянут морозы? Журналист Telegraf.news спросил об этом экспертов Procvetok.

Январь 2025 года для белорусов оказался аномально тёплым, и если одних такой расклад радует, то другим он даёт немало причин для беспокойства. Особенно переживают владельцы приусадебных участков, которые констатируют раннее пробуждение своих растений.

Так уже сейчас, пока в соцсетях многие восхищаются цветением подснежников, цветоводы переживают за судьбу тюльпанов и других весенних цветов. Стебли уже начинают показываться из земли, а впереди ещё целый февраль, в начале которого уже прогнозируются заморозки и снег. Что делать с растениями и как уберечь их от гибели? Мы спросили об этом экспертов белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok.

Как спасти пробудившиеся тюльпаны от заморозков?

Обычно тюльпаны начинают прорастать в марте, после таяния снега и установления плюсовой температуры. Спустя 20-30 дней луковицы начинают своё цветение, и традиционно это происходит не раньше апреля. Однако аномально тёплый январь в Беларуси вынудил растения пробудиться раньше положенного. В их числе многие луковичные растения. Тюльпаны, будучи чувствительными к температуре, в случае заморозков рискуют погибнуть.

По словам экспертов Procvetok, если тюльпаны вылезли из грунта не более чем на 3-5 см, то это не страшно. В таком виде луковицы успешно переживут заморозки даже до -10 градусов. Однако если они вытянулись выше, то при морозах ситуация станет более критичной.

“Если же луковичные вылезли гораздо больше чем на 5 сантиметров и тем более показали или выбросили бутоны, то это плохо — они могут подмерзнуть при температурах ниже -5 градусов”, — рассказали эксперты на форуме бренда.

В таком случае необходимо укрыть растения мульчей. Для этой цели подойдут сено или солома.

“Светлый материал будет отражать лучи солнца, препятствуя дальнейшему прогреванию почвы и защищая посадки от морозов”, — объяснили специалисты.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в январе природа еще спит, но душа садовода уже просыпается с мыслями о весеннем саде. Именно сейчас самое время задуматься о том, какие цветы стоит посадить, чтобы они порадовали вас своим ярким цветением в новом сезоне.

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