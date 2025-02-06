Синоптики пообещали белорусам неделю без снегопадов и «много солнца» от «бескрайней Эльвиры». Где ждать морозы до -14°С?

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Опубликовано: 06.02.2025 12:30 , Обновлено: 06.02.2025

Синоптики предупредили белорусов о приближении к нашему региону "мощнейшего блокирующего антициклона", который получил название "Эльвира". Благодаря ему на протяжении как минимум недели на территории страны совсем не ожидается осадков, должна установиться солнечная, но по-февральски морозная погода. Журналисты Telegraf.news изучили прогнозы разных источников, чтобы понять, к чему готовиться белорусам в эти выходные и на следующей неделе.

По данным Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, уже с пятницы, 7 февраля, Беларусь попадёт под влияние “мощнейшего блокирующего антициклона”, который международные метеорологи окрестили “Эльвирой” (Elvira).

Как следствие - существенных осадков ни в эти выходные, ни на следующей неделе белорусам ожидать не стоит.

“На горизонте много солнца. В ближайшие дни на синоптических картах можно будет забыть о фронтах и циклонах. Нас ожидает сплошной и бескрайний антициклон с аномально высоким давлением”, - предупредили специалисты.

“Небольшой снежок” синоптики спрогнозировали только на ночь с 6 на 7 февраля - по крайнему западу и в отдельных районах по северу Беларуси, а уже днём, по их прогнозам, погода прояснится и осадки прекратятся повсеместно. В ночные часы в эти сутки температура может опуститься до -10°С в отдельных районах страны, в днём будет колебаться от +2°С до -3°С по стране (теплее всего - на юго-востоке).

“Но а далее про осадки забываем, да и про облачность, особенно в воскресенье, так как в выходные нам включaт солнце”, - заявили авторы канала.

Их прогноз по температуре в выходные следующий:

в субботу, 8 февраля, ночью -3..-10°С, днём +1..-5°С,

в воскресенье, 9 февраля, ночью -6..-13°С, днём +2..-5°С.













Прогноз на выходные от Белгидромета

Этот прогноз согласуется с оперативными данными Белгидромета. Там пояснили, что уже в пятницу, 7 февраля, Беларусь окажется на южной периферии антициклона, центр которого будет оставаться над Ленинградской областью России, а уже 8-9 февраля центр антициклона начнёт смещаться на Кировскую область.

Осадков в выходные Белгидромет также не спрогнозировал, предупредив, что при прояснениях ночная температура в субботу может опускаться до -12°С, в воскресенье - до -14°С. Максимальная дневная температура, по их прогнозу, в эти выходные будет держаться в диапазоне -3..+3°С.

Белорусские синоптики также предупредили о возможном усилении порывистого ветра, а также о гололедице на дорогах.

Из-за потенциально-опасного гололеда на пятницу, 7 февраля, синоптики объявили жёлтый уровень опасности во всех областях Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал о полезных рекомендация от инспекторов ГАИ для автомобилистов, которым случится выехать на дорогу в сильный гололёд.

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