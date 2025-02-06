Как помочь "порыжевшим" туям в феврале? Вот 6 ложек какого продукта вернут им былой вид

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Опубликовано: 06.02.2025 12:13 , Обновлено: 06.02.2025

После зимы туи часто теряют свою красивую зелень и становятся бурыми и непривлекательными. Однако не стоит отчаиваться и думать, что деревья безнадёжно пострадали. При должном уходе туи быстро восстанавливаются и наливаются цветом. Telegraf.news узнал, какое домашнее удобрение поможет растениям вернуть былую зелень.

Нынешняя белорусская зима была полна тёплых и солнечных дней, что открыло для владельцев приусадебных участков возможность для проведения первых садовых работ. Помимо уборки опавших иголок с хвойных деревьев и их обрезке, можно и удобрить туи. Особенно те, что побурели за зиму.

Почему туи после зимы бурые?

Одной из основных причин потери цвета туи является так называемая физиологическая засуха. Замерзшая почва мешает растениям впитывать воду, что приводит к их ослаблению. Специалисты-озеленители советуют обильно поливать растения до наступления заморозков, чтобы избежать побурения. Также полить туи будет не лишним и в тёплые зимние дни. По мнению экспертов, это может значительно улучшить их состояние.

На побурение туи влияют и другие факторы. В их числе дефицит питательных веществ, болезни, атаки вредителей и сильные ветры. Поэтому уход за этими растениями должен быть комплексным и включать как защиту от внешних факторов, так и соответствующее удобрение.

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Домашняя подкормка в феврале

Первые подкормки туй традиционно проводят с приходом весны, но раннее потепление во многих регионах Беларуси позволяет помочь растениям уже в феврале.

После зимы туи в первую очередь нуждаются в азотном удобрении, и желатин — прекрасная экологичная подкормка, которая как раз богата этим элементом. Азот поддерживает выработку хлорофилла, что способствует правильному росту растений и восстанавливает их яркий зелёный цвет.

Преимуществом желатина перед другими азотными удобрениями является его усвояемость. Используя желатиновую подкормку, вы не промахнётесь с дозировкой, поскольку в связке с другими ингредиентами азот в желатине высвобождается своевременно. То есть азот, который в настоящее время туе не нужен, будет «храниться» в желатине до тех пор, пока в нём не возникнет необходимость.

Готовится такое удобрение просто. Просто растворите 6-8 чайных ложек желатина примерно в четырех литрах тёплой воды. Полученный концентрат затем следует разбавить водой в соотношении один к одному. Положительное действие такой подкормки можно заметить уже спустя несколько дней после применения. Приготовленной смесью тую достаточно поливать один раз в месяц, но процесс подкормки продолжают до середины июля.

[info_b]Желатиновое удобрение рекомендуется для использования при температуре выше 10 градусов Цельсия. Тогда оно будет впитываться в землю и усваиваться растениями в достаточной мере.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что зима — сложное время для садовых растений. Хотя туи не требовательны к уходу, в феврале стоит попробовать один трюк, чтобы позже наслаждаться пышными и зелеными деревьями.

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