Как белорусам защитить сад и огород от первых заморозков? Нашли 5 дешёвых способов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.09.2025 11:58 , Обновлено: 24.09.2025

В ближайшие ночи, по прогнозам синоптиков, в Беларусь придут первые осенние заморозки. Причём не робкие "калянуля", а весьма суровые для сентября -4°С, к которым рачительным хозяевам приусадебных участков придётся подготовиться. Нашли 5 простых способов, как защитить сад и огород от холода, не разоряя при этом семейный бюджет.

Какие растения укрыть в первую очередь и при какой температуре?

В целом специалисты заверяют, что небольшие и краткосрочные заморозки могут оказаться безобидными для большинства садовых растений, так что опытные огородники не торопятся укрывать все грядки, кустарники и деревья подряд с первыми же предупреждениями синоптиков о грядущих заморозках. Первые осенние заморозки редко бывают суровыми, большая часть урожая к этому моменту уже собрана, поэтому дополнительная защита может потребоваться разве что кустарникам, деревьям и многолетним декоративным травам, а они, как правило, достаточно морозостойкие и вряд ли пострадают от первой же нулевой ночи.

Однако на этот раз заморозки в Беларусь придут сразу на несколько ночей и весьма серьёзные - по прогнозу синоптиков, температура ночью 25 и 26 сентября может опуститься до -4°С. Это как раз та температура, при которой начинает промерзать верхний слой почвы, поэтому специалисты рекомендуют начинать укрывать растения на зиму в саду.

Холода в Беларусь пришли на две недели? Синоптики предупредили о антициклональном блоке

[inf]Слишком раннее укрытие растений, когда температура держится ещё около нуля или выше, может даже навредить растениям - не дать им закалиться должным образом перед зимой, сделать их более уязвимыми к морозам, а также привести к гниению под воздействием тепла - а это может быть даже более разрушительным, чем сам мороз. [/inf]

Первыми укрывать рекомендуют многолетние декоративные травы, а также кустарники и растения, чувствительные к низким температурам. Кроме того, сейчас самое время убрать с улицы горшечные растения - хотя бы отправить их на время заморозков в теплицу.

5 способов защитить растения от заморозков

Метод окучивания

Этот метод отлично подойдёт для молодых растений и кустарников, в том числе, цветочных, например, роз, более чувствительных к низким температурам. Он предполагает создание земляного холмика у самого основания растения - так вы защитите корни растения от промерзания.

Специалисты рекомендуют насыпать холмик на высоту около 20 см и окружать куст со всех сторон. Для этих целей можно использовать как обычный грунт, так и свежий компост.

Мульчирование

Это, пожалуй, самый популярный способ защиты растений от заморозков, в том числе и потому, что он не требует никаких дополнительных финансовых вложений, а в качестве мульчи можно использовать самый разнообразный материал, причём абсолютно натуральный, природный. Подойдёт и свежескошенная трава, и сухое сено, и опавшие листья, и еловые лапки, и даже опилки или древесная кора.

Любой доступный вам природный материал достаточно уложить на грядки или у корней кустарников и деревьев слоем в 5–10 см непосредственно перед началом заморозков.

Укрытие-”домики”

Ещё один простой способ, который больше всего подойдёт для защиты теплолюбивых кустарников и молодых деревьев - метод соломенных “домиков”. Из соломы выстраивают, по сути, вигвамы из соломы или веток хвойных растений вокруг растения, укрывая его полностью или только у основания. Так растение получает надёжную защиту от морозов, но, в отличие от метода мульчирования, остаётся больше пространства для естественной вентиляции.

Многие рачительные хозяева, к примеру, используют для этих целей высохшие однолетние цветы с клумб, такие как бархатцы. Из них также можно сделать “домик”, укрыв, к примеру, кусты голубики или срезанные многолетники, или молодые рододендроны, которые также очень боятся морозов.

Главное в данном способе - надёжно закрепить укрытие, чтобы его не сдуло ветром.

Пластиковые горшки

Защитить небольшие растения от первых заморозков можно и с помощью пластиковых горшков, например, в которых весной высаживают рассаду. Достаточно просто перевернуть их вверх дном и укрыть растение. Такой защиты будет достаточно для первых заморозков и, пожалуй, это самый удобный способ для сентябрьских минусов - если заморозки не продлятся долго, горшочки можно будет легко снять, оставив растение закаляться до прихода настоящего зимнего похолодания.

Агротекстиль

Ну и, конечно, нельзя не вспомнить от агротекстиле, как о защите от заморозков. Лёгкий, воздухопроницаемый материал, такой как спанбонд, идеально подходит для укрытия растений на время заорозков. Он прост в использовании и обеспечивает эффективную защиту от ветра, холода и мороза, но на него придётся потратиться.

Если вы выбираете агротекстиль для защиты от морозов, нужно правильно подобрать его плотность — хватает плотности в 50–60 г/м² . Такой материал хорошо пропускает воздух, что полезно для растений, поскольку предотвращает накопление влаги. Им следует аккуратно обернуть растения и закрепить ткань у основания.

Если вы хотите защитить сразу несколько растений, можно натянуть ткань, создав импровизированную “палатку” на грядке. Важно помнить, что покрытие должно быть неплотным, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осень — критически важное время для здоровья газона. Ведь прохладные вечера, дожди и обещанные Белгидрометом скорые заморозки могут привести к ослаблению травы. В сентябре газону особенно необходима поддержка, чтобы подготовиться к зимним месяцам, успешно пережить их и потом быстро восстановиться весной.

Это нужно сделать с газоном осенью всем белорусам. Какое удобрение поможет перезимовать