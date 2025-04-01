Как белорусам вырастить редис на подоконнике? Вот какие сорта для этого подходят

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Опубликовано: 01.04.2025 14:44 , Обновлено: 01.04.2025

Нет ничего лучше, чем наслаждаться любимыми овощами и зеленью прямо с подоконника. Одним из таких овощей, которые хорошо растут в горшках на подоконнике, балконе, террасе или веранде, является редис. Узнайте, как правильно сеять его в горшок, когда начинать выращивать и какие сорта подходят для домашнего огорода.

Сорта редиса для выращивания дома

Пряный вкус свежего редиса с грядки улучшит любой салат и украсит бутерброд. Существует множество способов использования редиса в различных блюдах, поэтому этот овощ очень популярен для выращивания в домашних условиях.

Редис относится к группе растений длинного дня, а это значит, что он начинает цвести тогда, когда день становится длиннее, и перестаёт наращивать корнеплод. Поэтому весна – идеальное время для посева семян редиса. Если за ними правильно ухаживать, можно рассчитывать на урожай уже примерно через 4 недели.

Большим преимуществом редиса является его низкая чувствительность к низким температурам, для некоторых сортов даже весенние заморозки до -5°С не являются серьёзной угрозой. Горшки или контейнеры с растущим редисом можно днём ставить на солнце на балконе или веранде, а вечером, когда становится холоднее, заносить в помещение.

Для домашнего огорода подходят следующие сорта редиса:

«Кармен»

«Селеста F1»

«Фиеста»

«Люцина»

«Леда»

«Краковянка»

«Мила»

«Силезия»

«Сакса»

«Поляна»

«Варта»

Вышеперечисленные сорта не только быстро прорастают и дают урожай, но отличаются визуальной стороной: формой и цветом корнеплодов.

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Как правильно посадить редис в горшок?

При горшечном выращивании овощей очень важно создать благоприятные условия для их роста и созревания. Редис очень чувствителен к недостатку воды, который усиливается по мере роста растения из-за небольшого количества субстрата. Необходимо обеспечить редису умеренный полив без пересыхания грунта или перелива. Правильно отрегулированный полив даст возможность растению быстро развиваться, наращивать зелёную массу и активно растить корнеплод. Ещё одним важным аспектом выращивания редиса в домашних условиях является обеспечение растения достаточным количеством света.

Сеять редис дома можно круглый год, но лучше всего он растёт весной, когда ещё не жарко и нет риска, что растение начнёт цвести, а не наращивать корнеплод. Посевы можно производить каждые 10 дней, чтобы регулярно собирать урожай.

Фото иллюстрационное

Выбирайте горшок подходящего размера – лучше всего подойдут широкие, высокие и среднеглубокие ёмкости. Глубина горшков должна быть не меньше 20 см, иначе редису не хватит места для формирования корнеплода.

Готовя субстрат для редиса в горшке, помните, что он должен быть хорошо дренированным, поэтому подготовьте дренажный слой на дне емкости. Почва должна быть достаточно плодородной и воздухопроницаемой. Следите за pH почвы — он должен быть в пределах 6,0-7,0.

Фото иллюстрационное

Если вы планируете выращивать редис в общем контейнере, рекомендуется соблюдать расстояние 5 см х 5 см. Глубина посева должна быть не больше 1 см.

Чтобы ускорить прорастание семян, их нужно замочить в тёплой воде на 12 часов.

Ёмкости с посеянными семенами нужно разместить в солнечном месте или обеспечить досветку.

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Уход за редисом

После посева редиса в правильно подобранную ёмкость, кроме полива, больше ничего делать не придётся.

При уходе за редисом в горшке крайне важно регулярно поливать растение, особенно в период нескольких дней после посева.

Важен правильный полив и в период формирования корнеплода, но старайтесь не переливать растения, чтобы не вызвать загнивания корневой системы. Поливайте редис понемногу тогда, когда верхний слой грунта достаточно просохнет.

Подкармливать редис не нужно — в субстрате есть все необходимые растению микроэлементы.

Фото иллюстрационное

В период роста корнеплода можно удалить 2-3 нижних листа, чтобы растение не тратило силы на листву, а сосредоточилось на корне.

[info_b]Совет: после уборки урожая редиса не выбрасывайте грунт — его можно использовать для выращивания огурцов или томатов, так как редис является хорошим предшественником для них.[/info_b]

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