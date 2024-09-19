Этот трюк без обрезки заставит розы ломиться от цветов. Вот что нужно сделать в сентябре

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Опубликовано: 19.09.2024 17:05 , Обновлено: 19.09.2024

Едва ли среди тех, кто принял решение выращивать цветы на своём приусадебном участке, найдутся те, кто не посадил розы. Эти ароматные и разноцветные цветы многие называют королевами садов. И это не случайно. Роза способна преобразить любое пространство, а обилие её сортов и видов может удовлетворить самый притязательный вкус. Но чтобы розы из года в год радовали пышным цветением, стоит проявить о них немало заботы. В частности, производить регулярную обрезку. Но иногда этой процедуры можно избежать и, тем не менее, получить множество цветов. Что нужно сделать?

В зависимости от сорта розы могут приобретать разную форму, а их побеги часто вытягиваются, достигая впечатляющей длины.

Длинные стебли роз. естественная особенность многих видов, особенно при благоприятных условиях.

На их рост в первую очередь влияют плодородная почва и недостаточный уровень света. В таких условиях розы “вытягиваются” к солнцу.

Однако не всегда чрезмерный рост побегов является особенностью вида розы. Нередко причиной такого явления становятся ошибки ухода, например, неправильная обрезка или чрезмерное внесение азотных удобрений.

Этот элемент стимулирует рост зелёной массы, из-за чего роза начинает цвести скудно. Именно поэтому сбалансированное внесение удобрений и регулярная обрезка роз помогает им сохранить форму и не вытягиваться чрезмерно.

Что делать с длинными побегами роз?

Одним из самых простых и доступных способов борьбы с длинными побегами является обрезка роз. Кто-то предпочитает проводить её ранней весной, до начала активного роста. Но обрезать розу можно и осенью. Это важный шаг для обеспечения здоровья и красоты растений в следующем сезоне.

Регулярная обрезка позволяет контролировать рост кустов и предотвращать их чрезмерное разрастание, стимулируя развитие новых сильных побегов.

Если вы хотите укоротить розы весной, то производите обрезку в марте или апреле. В такой период она хорошо скажется на формировании куста и позволит удалить отмершие побеги после зимы. Рекомендуется срезать розы на высоте около 3-5 глазков над землей для равномерного развития.

Осенняя обрезка роз

Вы также можете обрезать розу и осенью. Некоторые садоводы считают, что именно осенняя обрезка более благотворно скажется на растении. Например, научный сотрудник Ботанического сада Беларуси Ольга Дуброва рекомендует сделать обрезку в октябре. По её мнению, если не обрезать розу осенью, то слабые побеги отмёрзнут и могут сгнить, разнеся инфекцию по всему растению.

Также необрезанные розы чаще выпревают и сохраняют на своих побегах болезни и вредителей.

Кроме того, осенняя обрезка позволит хорошо утеплить растение на зиму. Как провести малую, среднюю и сильную обрезку роз и их нюансах, эксперт рассказала бренду средств для защиты растений Procvetok.

Обычно обрезку проводят в конце сентября — начале октября, до наступления заморозков.

Подготавливая инструменты для обрезки, убедитесь, что они чистые и продезинфицированные, чтобы избежать инфицирования растения.

Вот основные моменты, которые нужно учесть при обрезке роз.

Удалите больные и поврежденные побеги: Сначала уберите все засохшие, больные или поврежденные стебли. Это предотвратит распространение болезней.

Сначала уберите все засохшие, больные или поврежденные стебли. Это предотвратит распространение болезней. Сократите длинные побеги: обрежьте их до 30-50 см, оставляя 3-5 здоровых почек (глазков) на каждом стебле.

обрежьте их до 30-50 см, оставляя 3-5 здоровых почек (глазков) на каждом стебле. Формирование куста : Старайтесь сохранить компактную форму куста. Удалите старые и пересекающиеся ветви, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

: Старайтесь сохранить компактную форму куста. Удалите старые и пересекающиеся ветви, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Угол среза: Делайте срез под углом 45 градусов, примерно на 0,5 см выше почки, направленной наружу от куста.

После обрезки обработайте срезы специальным садовым варом или антисептиком для предотвращения инфекций.

Также после обрезки можно внести удобрения для подготовки растений к зиме (например, калийные).

После обрезки укройте растения лапником или специальным материалом для защиты от морозов.

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А можно не обрезать розы?

Стоит знать, что обрезка отнюдь не единственный эффективный метод борьбы с чрезмерным разрастанием. Есть и другой способ, который улучшит внешний вид куста и поспособствует завязыванию большего количества цветков.

Этот метод называется пригибанием роз и заключается в аккуратном сгибании длинных стеблей к земле и их фиксации в дугообразной форме с помощью колышков. Благодаря этому розы начинают расти шире, что приводит к естественному загущению куста.

На новых приростах на следующий год будет много цветов, что значительно повысит декоративную ценность растения.

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Как правильно сделать пригибание роз?

Пригибание побегов розы — это простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Важно выбирать гибкие, молодые и еще не одревесневшие побеги. Эту процедуру можно делать и весной и в начале лета, когда стебли ещё мягкие.

Но если с аккуратно обращаться с побегами, то подвести их можно и в сентябре. Кусты всё равно будут красиво загущаться и в следующем сезоне цветков на них будет намного больше.

Аккуратно придайте стеблям форму дуги и постепенно притягивайте побеги к земле, фиксируя их концы к колышками.

Этот метод имеет множество преимуществ: кусты становятся гуще, а их форма более компактной, что улучшает общую эстетику сада. Кроме того, пригибание побегов стимулирует более интенсивное цветение в следующем сезоне, благодаря чему ваши розы порадуют обилием цветов.

Важно помнить, что пригибание побегов — это не только эстетическая мера, но и способ поддерживать здоровье роз на протяжении многих лет.

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