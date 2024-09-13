Как пересадить гортензию в сентябре? Вот на каком месте куст начнёт цвести обильнее

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Опубликовано: 13.09.2024 10:29 , Обновлено: 13.09.2024

Гортензии - одни из самых популярных многолетних кустовых цветов на приусадебных участках белорусов. Красивые и разноцветные гортензии многие также предпочитают выращивать дома, украшая свой балкон. Иногда растение перерастают либо не очень хорошо чувствует себя на месте текущей посадки. В таком случае для него лучше подыскать лучшее место. Рассказываем, как пересадить гортензию в сентябре, чтобы наслаждаться её цветением в новом сезоне.

Когда нужно пересаживать гортензии?

Иногда посаженная в каком-то месте гортензия не спешит радовать цветами. Если такая картина длится уже не один год, то это прямое свидетельство того, что вероятно вы выбрали для растения не самое лучшее место.

Гортензии любят расти в полутени, в местах, где у них есть доступ к утреннему солнцу, но есть защищённость от интенсивного солнечного света. Слишком много солнца обожжет листья и замедлит рост цветов.

С другой стороны, полная тень приведёт к тому, что гортензия будет цвести очень скудно. Оптимальным местом будет то, где растение часть дня будет находится в тени, но всё же имея доступ к солнечному свету.

Почва для гортензий должна быть водопроницаемой и плодородной. Слишком песчаный грунт не будет удерживать влагу. Глинистая почва тоже не подойдёт. Она будет избыточно удерживать влагу, что приведет к загниванию корней.

Лучшая земля для гортензий - перегнойная почва со слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5).

Также пересадить гортензию стоит, если она слишком разрослась на своём нынешнем месте. Переросшее свое место на клумбе растение быстро начнёт доминировать над другими цветами, ограничивая им и самому себе доступ к свету, воде и питательным веществам. Это приведет к их ослаблению, задержке роста и даже гибели.

Когда и как выкапывать гортензии?

Пересаживать гортензию лучше всего в сентябре, когда она завершит свой основной период роста. В это время температура снижается, а влажность воздуха становится выше, что поспособствуют регенерации корней растения.

Выкапывание гортензий требует точности и деликатности. Сначала куст нужно подготовить к перекопке.

Подготовка к пересадке: за несколько дней до пересадки обильно полейте растение. Это сделает почву вокруг корней мягкой и эластичной.

за несколько дней до пересадки обильно полейте растение. Это сделает почву вокруг корней мягкой и эластичной. Обозначьте участок для перекопки: нарисуйте круг вокруг основания гортензии на расстоянии не менее 30-4-0 см от основных побегов. Это поможет вам не повредить корни.

нарисуйте круг вокруг основания гортензии на расстоянии не менее 30-4-0 см от основных побегов. Это поможет вам не повредить корни. Выкопайте растение: глубоко вбейте лопату в землю, осторожно срезая корни. Работайте равномерно подкапывая растение по кругу, пока не сможете свободно поднимать корневой ком. Будьте осторожны, чтобы не повредить нежные боковые корни. Они отвечают за поглощение воды и питательных веществ. Болезнетворные микроорганизмы, грибки и бактерии охотно атакуют поврежденные части растений.

глубоко вбейте лопату в землю, осторожно срезая корни. Работайте равномерно подкапывая растение по кругу, пока не сможете свободно поднимать корневой ком. Будьте осторожны, чтобы не повредить нежные боковые корни. Они отвечают за поглощение воды и питательных веществ. Болезнетворные микроорганизмы, грибки и бактерии охотно атакуют поврежденные части растений. Поднятие гортензии: аккуратно подденьте гортензию снизу. Для этого можно использовать садовую вилку. Не тяните за стебли, так как они могут легко сломаться.

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Посадка гортензий после выкопки

Правильная посадка гортензий после выкопки поддержит их здоровое развитие. Вот как это сделать правильно:

Подготовьте новое место: выберите полутенистое место с доступом утреннего света и защитой от солнца во второй половине дня. Гортензии предпочитают плодородную, богатую гумусом, хорошо дренированную почву со слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5).

выберите полутенистое место с доступом утреннего света и защитой от солнца во второй половине дня. Гортензии предпочитают плодородную, богатую гумусом, хорошо дренированную почву со слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5). Выкопайте подходящую яму: выкопайте яму в два раза шире и глубже, чем корневой ком гортензии. Если почва в этом месте слишком бедная, обогатите ее компостом или кислым торфом.

выкопайте яму в два раза шире и глубже, чем корневой ком гортензии. Если почва в этом месте слишком бедная, обогатите ее компостом или кислым торфом. Размещение растения: поместите гортензию в яму так, чтобы она находилась на той же глубине, на которой она росла. Не сажайте её слишком глубоко или слишком мелко. Если вы посадите куст слишком глубоко, его корни будут иметь ограниченный доступ к кислороду, что может привести к их загниванию. Если же посадите слишком мелко, корни будут высыхать.

поместите гортензию в яму так, чтобы она находилась на той же глубине, на которой она росла. Не сажайте её слишком глубоко или слишком мелко. Если вы посадите куст слишком глубоко, его корни будут иметь ограниченный доступ к кислороду, что может привести к их загниванию. Если же посадите слишком мелко, корни будут высыхать. Засыпка корней: заполните яму почвой, осторожно утрамбовывая её. После того, как вы закончите посадку, тщательно полейте растение. Таким образом вы устраните пузырьки воздуха.

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Как ухаживать за гортензией после пересадки?

От того, как ухаживают за гортензиями после пересадки, зависит, выживет ли растение и приживется ли оно на новом месте. Как правильно ухаживать за гортензией?

Полив

В первые недели пересаженная гортензия требует регулярного полива. В этот период почва должна быть постоянно влажной. Это поможет корням адаптироваться на новом месте и снизит стресс растения. Однако избегайте чрезмерного полива, т.к. это может привести к загниванию корней. Оптимальная гидратация обеспечит растению стабильные условия для развития и поддержки новых побегов.

Мульчирование

Слой мульчи, уложенный вокруг основания растения, поможет сохранить почву влажной и защитит корни от резких перепадов температуры. На зиму можно создать насыпь из почвы или мульчи вокруг основания растения. В особо холодные зимы стоит укрыть гортензию агротекстилем.

Не удобряйте гортензию сразу после пересадки. Слишком быстрое внесение удобрений вызовет стресс у куста и замедлит его рост. Внести первое удобрение следует только весной, когда гортензии вступят в активную фазу роста.

Проверьте состояние растения после пересадки . Если листья начинают вянуть или желтеть, это может указывать на проблемы с укоренением. Затем дополнительно полейте растение или защитите от чрезмерного солнечного света.

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