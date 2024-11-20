Эти овощи можно высаживать на балконе зимой. Какие 6 сортов переживут температуру -15°C?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.11.2024 10:26 , Обновлено: 20.11.2024

Многие полагают, что с приходом зимы свежие овощи и зелень можно купить только в магазине, но это не совсем так. Некоторые виды овощных культур устойчивы к отрицательным температурам и даже снегу, и их вполне можно вырастить на своём балконе. Рассказываем, как подготовиться к зимнему выращиванию овощей и какие растения в этом случае стоит выбрать.

Зима – время, когда природа впадает в спячку, и обычно огородники на этот период берут вынужденный перерыв в выращивании овощей. Однако многие виды огородных культур можно вырастить в домашних условиях, а некоторые даже могут перенести морозы и снег. Просто нужно знать, какие виды выбрать и как правильно за ними ухаживать.

Какие овощи переживут зиму на балконе?

Некоторые овощи хорошо справляются даже с такими сложными условиями, как снег или мороз, и могут быть посажены на настоящем балконе (не лоджии).

Кудрявая капуста (Кале)

Капуста, безусловно, относится к числу тех овощных культур, которыми можно наслаждаться круглый год. Это чрезвычайно морозостойкое растение и, что интересно, чем больше оно замерзает, тем вкуснее становится. Капуста легко перенесет зиму на балконе, поэтому ее всегда можно будет иметь под рукой. Она хорошо подходит в качестве основы для салатов, а также для смузи и супов.

Отдавайте предпочтение морозостойким сортам. Некоторые из них переносят под слоем снега температуру до -15 градусов Цельсия. Подойдут, например, такие сората:

Рефлекс F1,

Зимний Бремен,

Скарлет.

Для успешного выращивания кудрявой капусты на балконе потребуется несколько элементов. Прежде всего, выберите глубокие контейнеры с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды. Заполните их легкой, питательной почвой, добавив органические удобрения.

Важно обеспечить растению достаточное количество света. Установите контейнеры в солнечном месте или используйте фитолампы, если солнечного света недостаточно. Поливайте регулярно, но умеренно, следя за тем, чтобы почва не пересыхала.

Температура также имеет значение. В холодные дни укрывайте растения пленкой или агроволокном, чтобы защитить их от морозов. При должном уходе кудрявая капуста не только даст возможность наслаждаться свежими витаминами в зимний период, но и украсит ваш балкон.

Салат

Также является овощем, который хорошо себя чувствует на балконе зимой. Его легко выращивать, он низкокалориен и богат многочисленными витаминами. Его листья можно собирать через несколько недель после посева. Поэтому они будут под рукой даже в морозные дни.

Перед посадкой приготовьте контейнеры: на дно насыпьте дренаж, затем заполните их почвой, оставив немного свободного пространства у края. Семена можно сеять густо, так как в зимний период они прорастают медленнее. Отдайте предпочтение морозостойким сортам. Например:

Московский парниковый,

Лолло Росса,

Руксай.

Накройте контейнер пленкой, чтобы создать тепличный эффект и поддерживать влагу.

Поместите контейнеры на южный или восточный балкон, где они получат максимальное количество света. Даже зимой важно обеспечить растениям достаточное освещение, так что, если солнечного света недостаточно, используйте фитолампы.

Регулярно поливайте, но избегайте переувлажнения, чтобы корни не загнили. Через несколько недель вы сможете насладиться свежими листиками салата, собранными прямо с вашего зимнего балкона.

Однако на балконе можно сажать не только листовые растения. Немного более сложно, но возможно вырастить на балконе брюссельскую капусту , а также сельдерей и петрушку . При правильных действиях можно вырастить даже редис.

Когда и как укрывать деревья, кусты и лианы на зиму? Дождитесь такой температуры, чтобы избавиться от вредителей

Как выращивать овощи можно даже зимой? Запомните эти правила

Если вы хотите успешно выращивать растения в зимнее время, вам необходимо позаботиться о нескольких деталях.

Прежде всего, нужно обеспечить адекватную защиту от погодных условий .

Проверенный метод защиты от мороза – агротекстиль, который защищает от низких температур, но в то же время пропускает воздух, благодаря чему растения не загнивают под воздействием слишком большого количества влаги.

Вместо агротекстиля для защиты растений также можно использовать хвойные ветки, которые являются естественным и эффективным методом защиты от мороза.

Если растения высажены в горшки, стоит их как следует утеплить. Для этой цели хорошо подойдет обертывание его джутом или соломой. Это простой способ защитить корни овощей от вымерзания. Это создает хороший изоляционный слой.

Имеет значение и расположение цветочных горшков или ящиков для овощей . Лучше всего размещать их ближе к стене, так как там обычно теплее. Кроме того, он также обеспечивает защиту от ветра.

А ещё, стоит обратить внимание на то, получают ли растения достаточно света , который может быть ограничен, в том числе, толстым слоем снега.

Посадите под зиму «медвежий лук» — и не пожалеете. Где купить семена черемши и когда лучшие дни для посева?

Какие овощи можно вырастить на окне в квартире?

Список овощных культур, которые можно вырастить зимой, будет шире, если обеспечить растения более приемлемыми температурными условиями и светом. Так, вы можете вырастить томаты, огурцы и редис на окне в квартире. Всё, что нужно для этого, — это достаточно места, земли и обязательно фитолампа.

Подробно о том, как посеять эти овощи и какие сорта выбрать, можно узнать, например, в блоге бренда “Семена Алтая”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что розмарин – одна из самых популярных и вкусных трав, используемых во многих кухнях мира. Средиземноморское растение давно полюбилось белорусам и особенно хорошо зарекомендовало себя при приготовлении мясных блюд, картофеля, а также как составная часть лечебных травяных смесей и домашних травяных масел. Однако немногие задумываются о том, что эту недешёвую специю можно успешно выращивать не только на грядках, но и дома. Ароматный розмарин украсит интерьер и будет снабжать свежей зеленью многие годы. Рассказываем, как его вырастить в комнатных условиях.

Как вырастить дома розмарин? Эти 2 способа навсегда избавят от необходимости покупать его в магазине