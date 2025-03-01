Эти 6 удобрений нужны для укрепления рассады овощей, зелени и цветов. Почему навоз и помет не подойдут?

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Опубликовано: 01.03.2025 09:13 , Обновлено: 01.03.2025

Каждый садовод надеется вырастить крепкую рассаду овощей, зелени и цветов. Однако для этого её нужно подкармливать правильными удобрениями. На рынке сейчас представлено множество разнообразных подкормок для овощной и цветочной рассады, но для хорошего роста и развития растений достаточно обеспечить их несколькими микроэлементами. Telegraf.news разобрался, какие удобрения помогут развитию корней, а какие могут привести к гибели рассады.

Почему навоз и птичий помёт не подходят для подкормки рассады

Популярные в народе коровяк (навоз) и птичий помёт не стоит использовать для удобрения рассады. В них высокая концентрация мочевой кислоты, азота, калия и фосфора. Эти вещества необходимы растениям, но в таких больших количествах они могут «сжечь» нежные корешки рассады. Из-за ожога корней растения могут плохо развиваться и даже погибнуть.

В навозе и птичьем помёте также могут содержаться болезнетворные бактерии и грибки, которые способны заразить рассаду. Особенно опасны возбудители корневых гнилей и других заболеваний, которые трудно контролировать после заражения.

Кроме того, состав навоза и помёта может сильно варьироваться в зависимости от источника, условий хранения и обработки. Это делает использование этих удобрений менее предсказуемым, чем применение специализированных удобрений, состав которых строго контролируется.

Для подкормки рассады лучше всего подходят минеральные удобрения. Их обычно используют в небольших дозировках, поэтому можно применять даже дорогие средства.

Когда подкармливать рассаду

Первую подкормку для любой рассады проводят спустя две недели после пикировки либо пересадки . Делать это раньше не рекомендуется, так как после пересаживания растения переживают стресс и нуждаются в адаптации к новым условиям, а также в укреплении корневой системы. Только после этого можно начинать внесение удобрений.

Последующие подкормки различаются в зависимости от вида растений. Например, томаты требуют менее частого внесения удобрений, тогда как перец и баклажан – более частых.

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Незаменимые удобрения для рассады

Вовсе не обязательно покупать множество средств для рассады — можно обойтись всего несколькими самыми необходимыми удобрениями, чтобы вырастить крепкие и здоровые растения. Главное — вовремя их применять и не нарушать дозировку.

Монофосфат калия

Содержит два важных элемента для растений: калий (K) и фосфор (P).

Фосфор способствует развитию корневой системы, что важно для поглощения воды и питательных веществ. Калий необходим для укрепления иммунитета растений, повышения устойчивости к стрессам, регуляции водного баланса, активации ферментов. Также калий стимулирует цветение и формирование плодов.

Монофосфат калия применяется для корневых и внекорневых подкормок, легко растворяется в воде, быстро усваивается растениями и подходит для всех стадий роста рассады.

Так как монофосфат калия плохо хранится, чувствителен к высокой влажности воздуха и воздействию солнечных лучей, его лучше покупать в небольших объёмах, оптимально — для однократной обработки.

Аммиачная селитра

Аммиачная селитра (нитрат аммония) – это азотное однокомпонентное удобрение, которое способствует интенсивному росту зелёной массы растений. Азот в этом удобрении содержится в двух формах: нитратной и аммонийной. Это обеспечивает двойной эффект: нитратный азот усваивается растениями сразу, а аммонийный поступает постепенно, обеспечивая длительный эффект.

Удобрение рекомендуется применять ранней весной и в начале периода вегетации путём внесения в почву с последующим обильным поливом. Однако стоит учитывать, что аммиачная селитра может подкислить почву, поэтому перед её использованием на кислых грунтах необходимо провести известкование.

При использовании аммиачной селитры нужно соблюдать правильную дозировку, чтобы не вызвать ожог растений.

Сульфат калия

Калийное удобрение, которое ускоряет обмен веществ в клетках, укрепляет иммунитет растений и их устойчивость к холодам, а также улучшает качество и вкус плодов. Кроме калия, в средстве присутствуют сера, магний и кальций.

Особенно остро реагируют на дефицит калия капуста и корнеплоды. Положительно откликаются на подкормки сульфатом калия огурцы, перцы и баклажаны.

При высадке рассады на грядки препарат добавляю в сухом виде в лунки. В условиях засухи сульфат калия лучше использовать для подкормки в виде водного раствора.

[info_b]Важно: сульфат калия не подходит для использования на кислых почвах.[/info_b]

Кальциевая селитра

Удобрение, которое обогащает растения кальцием и азотом. Кальций укрепляет стебли и листья, помогает развитию корневой системы, а также предотвращает вершинную гниль. Азот способствует росту зелёной массы.

Кальциевая селитра имеет нейтральный уровень кислотности, что делает её подходящей для большинства типов почв без риска закисления.

Средство применяется для корневой и внекорневой подкормки растений, легко усваивается и обеспечивает быстрый эффект после внесения удобрения. Некоторые садоводы используют слабый раствор кальциевой селитры для замачивания семян перед посадкой, чтобы стимулировать их прорастание.

Сульфат магния

Удобрение обеспечивает растения магнием и серой, способствует ускорению роста огородных и декоративных культур, повышению их урожайности и улучшению вкуса плодов. Кроме того, магний улучшает усвоение растениями фосфора, а сера усиливает действие азота.

Магний участвует в обмене веществ и формировании растительных тканей, помогает в усвоении фосфора и кальция, увеличивает содержание аскорбиновой кислоты, а также способствует накоплению жиров и эфирных масел, важных для созревания плодов.

Используется сульфат магния для корневой и внекорневой подкормки в виде водного раствора.

Удобрение подходит для любых типов почвы, однако стоит особенно тщательно подходить к его использованию на песчаных и кислых грунтах, поскольку повышенная кислотность мешает растениям полностью усваивать магний. Поэтому перед применением сульфата магния осенью рекомендуется известковать почву.

Сделайте это сразу после посадки помидоров. Так они станут сильнее и дадут много плодов

Азофоска

Комплексное минеральное удобрение, которое содержит три основных элемента питания для растений: азот (N), фосфор (P) и калий (K). В зависимости от маркировки, соотношение этих элементов может варьироваться, но наиболее распространённая формула – NPK 16:16:16, где каждый элемент представлен в равных долях. Используется для корневой и внекорневой подкормки растений в течение всего сезона.

Основные компоненты азофоски:

Азот (N) – необходим растениям для роста зелёной массы, развития листьев и стеблей. Он участвует в синтезе белков и хлорофилла.

Фосфор (P) – важен для формирования корневой системы, цветения и плодоношения. Фосфор также способствует обмену веществ в растении.

Калий (K) – улучшает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды, а также влияет на качество плодов и их способность к хранению.

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