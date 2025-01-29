Эти отходы с кухни сделают рассаду крепкой и урожайной. Садоводы рассказали, как использовать для помидоров и перцев

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.01.2025 10:24 , Обновлено: 29.01.2025

С открытием сезона выращивания рассады многие огородники стремятся снабдить её полезными и натуральными подкормками. Такие растения, как правило, вырастают крепче и здоровее, а значит, с большей вероятностью порадуют урожаем. Удобрить подрастающую рассаду можно эффективно и тем, что имеется в доме. Telegraf.news узнал, как помогут хлебные корки.

Выбрасывать остатки хлеба для многих белорусов представляется настоящим кощунством. Однако у опытных огородников эти отходы с кухни никогда не преподают. Кусочки высохшего хлеба - отличный вариант для создания полезного удобрения, которое можно использовать не только для рассады, но и для удобрения огорода. Вот как его посоветовали делать эксперты белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok.

Заполните трёхлитровую банку хлебными корками на треть и залейте водой.

Настаивайте 2-3 дня, после чего разбавьте концентрат водой в соотношении 1:10.

Поливайте рассаду 1 раз в 2 недели.

“В хлебном настое много полезных элементов, стимуляторов роста и дрожжи, они улучшат питание растений и помогут нарастить мощные корни”, - рассказал эксперт Procvetok Денис Лабков в TikTok.

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По его словам, такое удобрение прекрасно подходит для рассады огурцов и помидоров, и эффект от полива заметен уже через несколько дней – растения становятся крепче и живее.

Опытный садовод Дмитрий Кастрицкий также советовал использовать хлебную подкормку для полива рассады перцев. По его словам настаивать корки следует 3-4 дня, а поливать - 1 раз в неделю

“В хлебном настое полно фосфора и азота в доступной для растений форме, поэтому они быстро трогаются в рост и отлично развиваются. Также в нём много питания для почвенных бактерий, которые помогают растениям развиваться и повышают урожайность.”, - рассказал эксперт в Telegram-канале бренда Procvetok.

Как отметили эксперты, такую подкормку в тёплый сезон стоит регулярно применять и на участке. Хлебная вода привлечёт дождевых червей и поспособствует росту и сладости урожая.

Какие ещё отходы с кухни следует применить на грядке?

Как рассказал Дмитрий Кастрицкий, многие пищевые отходы зимой можно высушить, чтобы с пользой применить в саду и огороде.

Так, например, он посоветовал не выбрасывать очистки картофеля. Эти отходы можно высушить под батареей, после чего весной останется просто закапать их под кустами крыжовника и смородины.

Не стоит выбрасывать также луковую и чесночную шелуху. Весной эти отходы следует добавить в лунки при подсадке картофеля – это защитит от проволочника.

“Даже картон не выбрасываю! Им я мульчирую проходы между грядок, и там все лето не растут сорняки. А мелкие кусочки картона забрасываю в компост и проливаю триходермой. Она перерабатывает кусочки картона и растительные остатки в удобрение для растений”, -рассказал Дмитрий Кастрицкий.

Для создания органических удобрений стоит сохранять и многие другие отходы, в числе которых яичная скорлупа, лузга от семечек, апельсиновые корки, отходы от заварки чая, банановая кожура и даже иглица от новогодней ёлки. Как их сохранить до весны и для чего использовать рассказывала автор канала “А ты знал?”.

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