Эти 6 примет указывают, что тыква созрела. А зачем понадобится пенопласт?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.09.2025 14:31 , Обновлено: 10.09.2025

В сезон сбора тыквы у белорусов возникает множество вопросов. Например, главные из них — как определить, созрел ли плод и что делать, если срезали зеленый? Опытные садоводы, как правило, называют несколько примет, которые указывают, что тыква спелая и ее можно есть.

Сорт

Сроки созревания лучших столовых тыкв варьируются в зависимости от сорта.

Посмотрите на упаковку, ознакомьтесь с характеристикой сорта и вспомните даты посева семян на рассаду или в открытый грунт, чтобы понять сроки созревания и свойства. Обычно ранние сорта созревают через 90–95 дней после появления всходов. Поздние сорта могут созревать до 110–115 дней и дольше.

Сроки отсчитываются от появления всходов, независимо от того, были ли они выращены рассадой или посеяны в открытый грунт. Это поможет определить степень зрелости тыквы и готовность плодов к сбору урожая

[inf]Следует помнить, что позднеспелые сорта, которые высаживаются для хранения зимой, редко созревают полностью в грядках. Тыква обладает особым свойством — она созревает во время хранения. Со временем она становится еще вкуснее. [/inf]

Как приготовить тыквенную «зебру»? Этот сезонный торт удивит великолепным вкусом

Цвет

Самый характерный признак спелости — появление на кожуре цвета, соответствующего сорту. Они могут быть ярко-оранжевые, красноватые или солнечно-жёлтые.

“Как правило, если тыква окрасилась в характерный для сорта цвет, то она созрела. Но убирать можно и чуть раньше например, если еще есть зеленые сполохи на оранжевом фоне. Такая тыква хорошо дозарится”, — обратили внимание специалисты садового центра Procvetok.

Также они подчеркнули, что самое главное - убрать до заморозков, потому что “тыква их очень боится”.

Листья и стебли

Как только листья и основные стебли здоровых растений побуреют или даже начнут засыхать, все тыквы можно собирать. Они больше не будут расти.

Плодоножка

Зрелость зелёных сортов, как и всех остальных, можно определить по плодоножке. У ранних сортов к осени она полностью высыхает. Такие плоды достигают полной зрелости.

Плоды с плодоножкой не совсем сухой, но уже близкой к этому, также готовы к сбору. Тыквы с зелёной, но твёрдой, волокнистой, полусухой плодоножкой также можно закладывать на хранение.

Кожура

Признаком технической спелости, при которой тыкву можно закладывать на хранение, является то, что кожура становится довольно толстой и твёрдой, с лёгким восковым налётом. Однако важно помнить, что во время хранения кожура твердеет, защищая мякоть и семена от высыхания.

Звук

Как правильно запечь тыкву в духовке? Вот какие 3 специи идеально дополнят вкус овоща

Что нужно знать при сборе?

Опытные садоводы знают, что важно следить за прогнозами погоды. Даже если вы правильно определите зрелость и вырастите лучшие и самые крупные плоды, но соберете их слишком поздно, они не будут храниться.

Как мы уже писали выше, лучше всего поместить тыквы на хранение до первых заморозков. Но если у вас нет времени, накройте их агротканью. Обычно после первого легкого заморозка листья полностью высыхают, а хорошо созревшие тыквы могут выдержать такой мороз без повреждений.

[inf]Недозрелые могут быть повреждены. Поэтому лучше удалить тыквы заранее. Если кожица сильно повреждена, замороженные плоды не будут храниться долго.[/inf]

Не забудьте отрезать стебель острыми чистыми секаторами, чтобы он был не короче 5-10 см. Будьте осторожны, если стебель отломился от тыквы — ее нельзя будет долго хранить. Во время сбора урожая и хранения старайтесь не повредить, не поцарапать и не помять кожуру. Целая тыква будет храниться в темном, прохладном помещении при комнатной температуре почти до весны.

Зачем нужен пенопласт?

По возможности, созревающие плоды желательно размещать не на земле, а на доске, куске пенопласта, соломе или присыпанном песком . Так даже в дождливую погоду под ними не будут образовываться лужи, и плод не загниёт.

Как ускорить созревание тыквы?

Для всех сортов, начиная с августа, вносят только калийно-фосфорные удобрения. Благодаря им плоды созревают быстрее, кожица приобретает нужную плотность, а мякоть максимально увеличивает содержание сахара и питательных веществ. Благодаря этим удобрениям плоды не только хорошо дозревают, но и могут долго храниться.

Важно прищипнуть верхушку главного побега и удалить мелкие завязи, так как они не вызреют. Оставляют только те плоды, которые достигли хотя бы минимально необходимого для сорта размера. Остальные следует удалить.

[inf]Кстати, мелкие зелёные тыквы можно использовать в кулинарии так же, как и кабачки – мариновать, тушить, замораживать и т.д.[/inf]

За полтора месяца до сбора урожая желательно сознательно прекратить полив тыквы.

Ранее Telegraf.news писал, что тыква примечательна не только своей оранжевой мякотью, которую можно задействовать для приготовления выпечки, оладий и каш, но и семечками, которые также полнятся полезными минералами и витаминами. Как высушить тыквенные семечки и какие проблемы со здоровьем может помочь урегулировать этот суперфуд?

Как высушить тыквенные семечки? Вот 10 причин, почему их стоит есть мужчинам и женщинам