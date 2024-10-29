Как приготовить тыквенную "зебру"? Этот сезонный торт удивит великолепным вкусом

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Опубликовано: 29.10.2024 13:25 , Обновлено: 29.10.2024

Осень - время тыквы. Этот полезный овощ встречается в десятках различных рецептов - супах, основных блюдах, пирогах и простых закусках. Несколько реже тыкву используют в качестве ингредиента в тортах, однако она стоит затраченных усилий. Это не только вкусно, но и очень красиво.

Тыквенно-творожная «Зебра» - это торт, в котором главную роль, помимо сезонного овоща, конечно, играет нежный, тающий во рту крем. Этот дуэт заслуживает бурных аплодисментов. А как легко соединить их, чтобы создать вкуснейшую выпечку, которая порадует вашу семью?

Как приготовить торт с тыквой?

Ингредиенты для тыквенной массы:

ок. 600 г тыквенного пюре;

100 г сахара;

3 яйца;

240 г пшеничной муки;

1,5 чайной ложки разрыхлителя;

70 г сливочного масла.

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Ингредиенты для творожной массы:

600 г мягкого творога;

330 г сахара;

3 яйца;

70 г сливочного масла;

1 пакетик заварного крема (можно заменить большой ложкой кукурузного крахмала со сметаной);

2 чайные ложки натурального ванильного экстракта (можно заменить пакетиком ванилина).

Топпинг (необязательно):

2 ст. л. тыквенного пюре;

100 г белого шоколада;

1 ст. л. сливочного масла;

цедра ½ апельсина.

Дополнительно:

150 г печенья;

70 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Печенье мелко раскрошите, можно использовать блендер. Смешайте с теплым сливочным маслом. Переложите эту смесь в выстланную пергаментом форму для торта и охладите в холодильнике в течение 40 минут.

Теперь настало время для приготовления крема. Соедините творог с остальными ингредиентами и взбейте до однородной массы.

Приготовьте тыквенную массу таким же образом - просто смешайте все ингредиенты вместе.

[info_b]Обе массы должны получится одинаковой консистенции. [/info_b]

Затем достаньте форму для торта из холодильника и, ложка за ложкой, чередуйте две смеси, поливая в центр.

Поставьте в предварительно разогретую до 170 °С духовку и выпекайте в течение 50 минут.

Теперь у вас есть время приготовить топинг. Соедините сливочное масло и шоколад на водяной бане. Когда они станут жидкими, добавьте тыквенное пюре и тертую апельсиновую цедру.

Затем полейте этим топпингом испеченный пирог. Охладите в холодильнике, и торт готов к употреблению. Наслаждайтесь!

Вот еще несколько способов приготовить этот необычный и вкусный десерт:

https://youtu.be/z8XzSMkANlA

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