Как приготовить тыквенную "зебру"? Этот сезонный торт удивит великолепным вкусом
Осень - время тыквы. Этот полезный овощ встречается в десятках различных рецептов - супах, основных блюдах, пирогах и простых закусках. Несколько реже тыкву используют в качестве ингредиента в тортах, однако она стоит затраченных усилий. Это не только вкусно, но и очень красиво.
Тыквенно-творожная «Зебра» - это торт, в котором главную роль, помимо сезонного овоща, конечно, играет нежный, тающий во рту крем. Этот дуэт заслуживает бурных аплодисментов. А как легко соединить их, чтобы создать вкуснейшую выпечку, которая порадует вашу семью?
Как приготовить торт с тыквой?
Ингредиенты для тыквенной массы:
- ок. 600 г тыквенного пюре;
- 100 г сахара;
- 3 яйца;
- 240 г пшеничной муки;
- 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
- 70 г сливочного масла.
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Ингредиенты для творожной массы:
- 600 г мягкого творога;
- 330 г сахара;
- 3 яйца;
- 70 г сливочного масла;
- 1 пакетик заварного крема (можно заменить большой ложкой кукурузного крахмала со сметаной);
- 2 чайные ложки натурального ванильного экстракта (можно заменить пакетиком ванилина).
Топпинг (необязательно):
- 2 ст. л. тыквенного пюре;
- 100 г белого шоколада;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- цедра ½ апельсина.
Дополнительно:
- 150 г печенья;
- 70 г сливочного масла.
Способ приготовления:
Печенье мелко раскрошите, можно использовать блендер. Смешайте с теплым сливочным маслом. Переложите эту смесь в выстланную пергаментом форму для торта и охладите в холодильнике в течение 40 минут.
Теперь настало время для приготовления крема. Соедините творог с остальными ингредиентами и взбейте до однородной массы.
Приготовьте тыквенную массу таким же образом - просто смешайте все ингредиенты вместе.
[info_b]Обе массы должны получится одинаковой консистенции. [/info_b]
Затем достаньте форму для торта из холодильника и, ложка за ложкой, чередуйте две смеси, поливая в центр.
Поставьте в предварительно разогретую до 170 °С духовку и выпекайте в течение 50 минут.
Теперь у вас есть время приготовить топинг. Соедините сливочное масло и шоколад на водяной бане. Когда они станут жидкими, добавьте тыквенное пюре и тертую апельсиновую цедру.
Затем полейте этим топпингом испеченный пирог. Охладите в холодильнике, и торт готов к употреблению. Наслаждайтесь!
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