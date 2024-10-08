Как правильно запечь тыкву в духовке? Вот какие 3 специи идеально дополнят вкус овоща

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Опубликовано: 08.10.2024 14:27 , Обновлено: 15.10.2024

Тыква уже давно перестала ассоциироваться только с украшениями на Хэллоуин. Это овощ, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами. На кухне ее можно использовать во множестве вариантов, от супов до пирогов. Особой популярностью пользуется запеченная тыква. Как приготовить ее правильно?

Зачем есть тыкву?

Тыква обладает целым списком полезных свойств. Она низкокалорийна: в 100 граммах тыквы содержится всего около 30 калорий.

Несмотря на низкую калорийность, тыква богата клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и позволяет дольше чувствовать себя сытым.

Тыква также является источником многих витаминов и минералов. В ней содержится витамин А в виде бета-каротина, который необходим для здоровья глаз и кожи. Витамины С и Е действуют как мощные антиоксиданты, поддерживая иммунитет организма и защищая клетки от повреждений.

Так что осенью есть множество причин есть блюда с тыквой как можно чаще.

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Как подготовить тыкву к запеканию?

Подготовить тыкву к запеканию довольно просто, но стоит знать несколько хитростей, чтобы добиться наилучшего результата.

Прежде всего, тщательно промойте тыкву под проточной водой, чтобы избавиться от загрязнений. Затем разрежьте ее пополам и ложкой удалите семена.

[info_b]Семечки можно также запечь в духовке - получится очень вкусно.[/info_b]

Тыкву лучше всего запекать, разрезав на небольшие кусочки.

Совет, который сэкономит вам кучу времени — выбирайте тыкву сорта хоккайдо или мускатную. У тыквы хоккайдо мягкая кожура, которую не нужно очищать, и она не разваливается при запекании. Мускатная тыква имеет интересное послевкусие, слегка сладковатое и ореховое.

На фото слева - направо: тыква хоккайдо и мускатная тыква

Запекаем тыкву в духовке

Запеченная тыква идеально подходит в качестве основы для супов, пюре или ингредиента для салатов. Такой способ приготовления делает тыкву более вкусной и ароматной.

Тыкву обычно запекают при температуре 180-200°C в течение 30-45 минут, пока она не станет мягкой.

Ее можно запекать отдельно или с небольшим количеством оливкового масла, соли, перца и ваших любимых специй.

Тыква, нарезанная кусочками, запекается быстрее, и вы можете легче контролировать ее мягкость.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 - 200°C. Вымойте тыкву, затем разрежьте ее вместе с кожурой на небольшие кусочки, удалив семена. Посыпьте их любимыми специями, например имбирем, чили или карри. Выложите кусочки тыквы на противень, застеленный бумагой для выпечки, и слегка смажьте оливковым маслом. Вы также можете полить сверху немного растительного масла. Это предотвратит высыхание тыквы и сохранит ее хрустящей. Поместите подготовленную тыкву в предварительно разогретую духовку и запекайте около 30-45 минут. Тыква будет готова, когда ее мякоть станет мягкой. Выньте тыкву из духовки и дайте ей остыть.

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