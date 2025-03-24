Эта хитрость садоводов поможет вырастить большую и сладкую клубнику. Как подготовить к началу сезона?

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Опубликовано: 24.03.2025 10:49 , Обновлено: 24.03.2025

Клубнику любят все, и тот факт, что её можно легко вырастить, делает эту ягоду популярной культурой для сада и балкона. Чтобы наслаждаться собственноручно выращенной клубникой, не нужны особые навыки. Однако, чтобы растение отменное плодоносило, предлагаем использовать несколько хитростей.

Для начинающих садоводов клубника — хорошее начало попробовать свои силы в выращивании огородных культур. Большое разнообразие сортов позволяет вырастить клубнику даже на небольшом участке или на балконе. Многие сорта начинают плодоносить очень быстро после посадки и не требуют особого ухода. Поэтому стоит попробовать вырастить сладкую клубнику самому. Если вы уже сажали её в прошлом году, ранняя весна — самое время заняться подготовкой растения к новому сезону.

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Хитрости опытных садоводов для хорошего урожая клубники

Чтобы клубника выросла большой, спелой и сладкой, ранней весной нужно найти время для закаливания растений.

Фото иллюстрационное

Закаливание растений – залог обильного урожая. Начиная с марта, в тёплые и солнечные дни выносите рассаду клубники на несколько часов во двор или на балкон. Это позволит ей лучше подготовиться к смене условий и окажет благоприятное воздействие на быстрое развитие и повышение урожайности.

Фото иллюстрационное

Сажать рассаду клубники в грунт нужно в конце апреля-начале мая. Саженцы успеют хорошо укорениться и адаптироваться к открытому грунту. Также хорошее время для посадки клубники — начало сентября.

Для клубники нужно выбирать только солнечные места — тогда она будет не только хорошо расти, но и порадует большими и сладкими ягодами.

Положите это под каждый кустик клубники. Ягоды будете собирать большими мисками

Если клубника была укрыта на зиму, не спешите снимать защиту полностью, ведь ночные заморозки могут навредить растению. Также пока не стоит убирать мульчу или солому, которая укрывает и утепляет кустики клубники.

Полив должен быть очень скромным. Весной получить естественную влагу растениям на улице не составит труда, а перелив может привести к загниванию корней.

Перед тем как высаживать рассаду в грунт, проверьте её на наличие слишком слабых и заражённых экземпляров.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал, когда и как сажать кустики клубники и следовать простому правилу 30/60, чтобы добиться отличных результатов и получить летом богатый урожай этой ароматной и полезной ягоды.

Когда и как сажать клубнику? С правилом 30/60 летом получите богатый урожай максимально сочных ягод