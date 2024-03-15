Добавьте в почву с рассадой это — и не пожалеете. Ветки будут ломиться от урожая помидоров и перцев

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Опубликовано: 15.03.2024 10:01 , Обновлено: 08.08.2024

Если вы планируете высаживать томаты, перцы, огурцы и баклажаны в грунт в мае, семена нужно начать сеять уже в марте. От качества рассады напрямую зависит, какой будет урожай. Чтобы получить здоровую рассаду, устойчивую к болезням и вредителям, перед посадкой семян нужно позаботиться о правильных добавках для почвенной смеси.

Из чего готовят почву для рассады

Для рассады можно использовать покупной грунт, специальный или универсальный. Желательно, чтобы он был основе верхового торфа. Он делает почву более рыхлой и воздухопроницаемой, что очень важно для нежной рассады.

Можно также взять землю с огорода. Но нельзя брать почву в любом месте. Лучший вариант — это «отдохнувшая» земля с того места, где ничего не сажали. В такой почве много питательных веществ. Также для рассады подойдёт земля, на которой росли фасоль или горох. Если земля нужна для рассады томатов, баклажанов и перцев, её лучше брать в том месте, где росли огурцы.

Не рекомендуется брать для рассады землю, на которой росли перцы, картофель, томаты и баклажаны, так как в ней могут находиться вредители и возбудители болезней растений.

Готовый покупной грунт или земля с огорода — это лишь основа для почвы, в которую высаживают семена. В землю для рассады опытные огородники советуют добавить биогумус и древесную золу. В последней содержится множество нужных для роста и развития растений микроэлементов, таких как калий и фосфор. Кроме того, зола способствует раскислению грунта.

Биогумус или перепревший перегной — великолепный натуральный источник органических веществ, улучшающих структуру почвы и обогащающих её питательными веществами.

Примерный «рецепт» почвы для рассады такой:

покупной грунт на основе верхового торфа или земля с огорода – 1 часть;

биогумус или перепревший компост — 1 часть;

древесная зола — 1 часть.

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Обработка почвы перед посадкой рассады

И в огородной земле, и в покупном грунте могут находиться возбудители болезней, споры грибов и вредители, которые могут навредить нежной рассаде. Перед посевом семян землю необходимо обработать. Сделать это можно двумя способами: заморозкой и прокаливанием.

Приготовленную для рассады землю нужно оставить в холодном помещении с температурой ниже 0 градусов и проморозить в течение нескольких дней.

Для прокаливания землю нужно насыпать на противень ровным слоем толщиной 1,5-2 см и поставить в духовку на полчаса при температуре 90 градусов.

Дополнительно почву для рассады можно обработать химическими или биологическими препаратами от различных вредителей и инфекций: раствором марганцовки, «Фитоспорином» или «Фундазолом».

Что добавить в почву с рассадой для хорошего урожая

Для получения хорошего урожая важно не только правильно ухаживать за растениями, но и подготовить почву. В почву можно добавить различные вещества, которые помогут растениям расти и развиваться.

Вермикулит

В почвенную смесь для рассады можно добавить вермикулит. Это уникальная добавка, благодаря которой земля становится рыхлой, воздухопроницаемой и менее кислой. Кроме того, вермикулит обладает свойством удерживать влагу, и почва с ним быстро не пересыхает.

Ещё одно полезное свойство вермикулита — биологическая устойчивость. В вермикулите невозможен рост бактерий и грибков. Благодаря этой добавке, в почве для рассады не будет развиваться плесень и водоросли из-за неправильного полива.

Перлит

У перлита отличные дренажные свойства — он позволяет воде свободно проходить через почву, не застаиваясь. Это помогает предотвратить гниение корней и способствует здоровому росту растений. Также перлит помогает улучшить структуру почвы, делая её более рыхлой и воздушной. Это способствует лучшему проникновению воздуха к корням растений.

Минеральные удобрения

Для наращивания зелёной массы и роста корневой системы в грунт для рассады нужно добавлять фосфор, калий и азот. Можно использовать эти удобрения как по отдельности, так и комплексно.

Самым важным из минеральных удобрений для рассады являет фосфор — он способствует наращиванию корней. Достаточное количество азота и калия может содержаться в покупном грунте, биогумусе и древесной золе. Фосфор опытные огородники рекомендуют добавлять отдельно или в комплексе с другими удобрениями для лучшего развития и роста рассады.

Органические удобрения – народный способ

Опытные огородники советуют удобрять почву для рассады зёрнами фасоли и гороха, в которых содержится большое количество азота и фосфатов. Зёрна необходимо раздробить на части, чтобы они не смогли прорасти, и добавить по 4-5 раздробленных зёрен в стаканчики с рассадой.

Определить недостаток минеральных веществ, которых не хватает растению, можно по нескольким признакам. Например, если у рассады потемнел стебель и опадает листва — ей не хватает фосфора. Если у растения замедлился рост и начали желтеть нижние листья — это признак нехватки азота. При недостатке калия на нижних листьях появляются белые пятна.

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Что нельзя добавлять в грунт для рассады

Желая обогатить почву для рассады полезными компонентами, легко переусердствовать. Многие огородники, по незнанию дополняя разными удобрениями землю, делают только хуже.

Нельзя вносить в почву для рассады свежий или полуперепревший навоз — он может сжечь корни растений. Особенно опасен куриный помёт из-за высокого содержания в нём азота.

Нельзя вносить в почву строительный песок — он уплотнит её, и корни растений не смогут полноценно «дышать». Для рыхлости грунта подходит речной песок.

Не рекомендуется добавлять в почву свежие опилки — они приведут к закислению земли, чего не любят многие растения.

Не подходит для рассады глинистая почва с огорода — она слишком тяжёлая для растений и способствует застаиванию воды, что может привести к загниванию корней и последующей гибели рассады.

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