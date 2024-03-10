Что такое огород SFG? Эксперты объяснили как поможет белорусам вырастить урожай

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Опубликовано: 10.03.2024 17:08 , Обновлено: 16.07.2024

Многие белорусы хотели бы попробовать заняться огородом, но без перкапывания и выпалывания нескольких соток земли. Вот бы кто-то придумал способ посадить сразу несколько видов растений на квадратном метре земли? Кажется, решение давно есть. Но этот метод подходит как счастливым владельцам заветных соток, так и желающим попробовать на балконе.

В Британии придумали технологию ведения огорода площадью в квадратный фут (сокращенно SFG ), что составляет всего треть метра.

Пример грядки

Как следует из названия, метод предполагает посадку на участках размером в квадратный фут, а чаще чуть больше (30-40 см), размеченных сеткой на приподнятой над землёй грядке. Его придумала Мел Бартоломью, американский инженер и садовод. Она даже выпустила книгу “Все об этом” в 1981 году. Конечно, с тех пор прошло уже много лет, но такой подход по-прежнему остается блестящим способом завести огород на ограниченной территории, даже на балконе.

Простой метод SFG стал настолько удобен, что разметка огорода на квадраты стала модной сама по себе. Ее стали применять и на обычных грядках.

Новость Телеграф

Шармейн Питерс, эксперт по овощеводству из Arden, утверждает, что этот метод является “чрезвычайно эффективным способом озеленения” и отлично подходит для домашних садоводов с ограниченным пространством. Такой способ также облегчает прополку и полив вашей грядки на обычном дачном участке.

Мы собрали советы экспертов о том, как начать заниматься садоводством площадью в квадратный фут, или, чем черт не шутит, даже метр!

1. Солнечная сторона

Сначала найдите солнечное место. Джен Макдональд из Garden Girls рассказала, какие растения требуют больше всего света, а какие обойдутся и меньшим количеством: “Плодоносящим овощам, таким как помидоры, перец, огурцы и тыква, требуется от шести до восьми часов прямого солнечного света в день. Салату-латук, рукколе и зелени требуется от четырех до шести. Травам требуется не менее двух-четырех часов в день”.

2. Размер грядки

Вам нужно будет установить приподнятую над землёй грядку размером примерно 1,6x1,6 метра, которую нужно будет поделить на 16 секций. Глубина коробки , в которой вы насыпете грядку, должна быть около 30 см.

Естественно, высокую грядку можно и уменьшить. Просто придерживайтесь пропорций внутренних секций - около 40 см. Т.е. можно ее сделать 1,2x1,2 метра. Или даже 80x80.

“SFG-грядки должны быть высотой не менее 30 см. Мы пришли к выводу, что наиболее удобная высота составляет 60 см”, - рассказала Джен Макдональд.

2. Подготовка к посадке

Шармейн Питерс предлагает уложить внутри грядки перфорированный целлофан или геотекстиль для борьбы с сорняками. Затем насыпать почвенную смесь.

“Убедитесь, что у вас хорошо дренируемая, плодородная почва, подходящая для растений, которые вы хотите выращивать, - посоветовал Отэм Хиллиард-Кнапп из питомника Perfect Plants. - Подумайте о внесении в почву компоста или другого органического вещества, чтобы улучшить ее качество”.

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[inf]И не вздумайте использовать свежий навоз, если устраиваете такую грядку не на огороде, а на балконе. Соседи очень быстро скажут вам “спасибо” и дадут много полезных советов, куда на самом деле стоит ее поставить. [/inf]

Затем создайте сетку в виде квадратов по 40 см с помощью металла, дерева или веревки, натянутой горизонтально поперек грядки. “Это поможет вам посадить семена на нужном расстоянии друг от друга”, - уточнил Шармейн Питерс.

3. Что и как садить?

Джен Макдональд посоветовала заранее подумать, что вы хотите посадить и придерживаться простого правила:

Одно растение на квадрат: зелень покрупнее (например, розмарин, лаванда и шалфей), помидоры, перец, баклажаны и огурец.

4 растения на квадрат: зеленый лук, кинза, петрушка, укроп, тимьян, орегано и базилик, а также листья салата, чеснок, мангольд и клубника.

9 растений на квадрат: фасоль, свекла и шпинат.

16 штук на квадрат: редис и морковь.

“На ранних стадиях рассада может выглядеть одинаково, поэтому маркировка квадратиков поможет вам идентифицировать культуру”, - посоветовал эксперт.

Вам также следует рассмотреть возможность посадки более высоких культур, таких как помидоры или огурцы, на северной стороне вашей грядки, чтобы они не затеняли низкорослые растения.

Это гарантирует, что все растения получают достаточное количество солнечного света для оптимального роста. После посадки поливайте свой сад по мере необходимости и обязательно выдергивайте сорняки и регулярно удаляйте все мертвые или больные растения.

Ранее Телеграф писал, что огород на подоконнике — это каприз, напрасная трата сил («все равно мало вырастет»), оазис уюта или возможность ежедневно наблюдать маленькое чудо, развивающееся на ваших глазах?

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