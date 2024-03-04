Когда белорусам сеять помидоры на рассаду в марте? Лучшие дни
Можно купить рассаду, а можно попытаться вырастить её самостоятельно, что более выгодно и увлекательно. Учитывая, что помидоры —культура достаточно теплолюбивая, для того чтобы высаживать её саженцы в грунт стоит начать посадку уже в ближайшее время. Когда именно? Сейчас всё расскажем.
Март — лучшее время для посева помидоров. Чтобы семена хорошо проросли, важно использовать качественный субстрат. Купить его можно в любом садоводческом магазине.
Выбирайте грунт специально подготовленный для посадки семян. Землю с грядки лучше не брать. Живущие в ней микроорганизмы будут оказывать болезнетворное воздействие на всходы.
После посадки семян можно накрыть горшки полиэтиленовой пленкой или стеклом. Наилучшая температура воздуха для всходов колеблется от +23 до +26°C.
Регулярно увлажняйте почву — это играет ключевую роль в первые недели после посадки. С появлением первых всходов пленку (стекло) следует убрать, а рассаде обеспечить круглосуточное освещение.
В какие дни лучше сеять томаты на рассаду?
Многие сеют помидоры по лунному календарю.
В 2024 году в первой декаде марта Луна будет находиться в фазе убывания. Это не очень благоприятный период для посева семян, но его также можно использовать.
А с 10 марта, наступит новолуние – момент, когда тоже лучше ничего не сеять и не сажать.
Таким образом, наиболее благоприятные дни для посадок помидоров в марте — 13, 14, 17, 18, 19 марта.
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Цикличность фаз луны в марте будет выглядеть так: Убывающая Луна — с 1 по 9 марта 2024 Новолуние — 10 марта 2024 в 12:03 Растущая — Луна с 11 по 24 марта 2024 Полнолуние — 25 марта 2024 в 10:02 Убывающая Луна — с 26 по 31 марта 2024 Полутеневое лунное затмение — 25 марта 2024 [/info_b]
Когда высаживать помидоры в грунт?
Крепкая рассада, пригодная для высадки в грунт, вырастает спустя 60 дней. Таким образом, помидоры, посеянные в марте, можно сажать уже в мае.
Ранее Телеграф писал о том, в какие дни лучше посеять перец.
Когда белорусам сеять перец на рассаду в 2024 году? Отметьте в календаре эти даты