Что сделать с капустой, чтобы её не съели эти 5 вредителей и не уничтожили инфекции? Это нужно знать каждому огороднику

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Опубликовано: 30.07.2024 09:09 , Обновлено: 30.07.2024

При выращивании капусты огородники могут столкнуться со многими проблемами. Узнали, как бороться с крестоцветной блошкой, что делать с капустницей и можно ли вылечить килу.

Как спасти капусту от вредителей?

Крестоцветная блошка

Крестоцветная блошка — настоящее бедствие для огородников. Это общее название для нескольких видов жуков-листоедов длиной до 3 мм. Они питаются листьями растений семейства крестоцветных, включая капусту, редис, редьку, репу, горчицу и другие.

Жуки зимуют в почве, а весной выходят на поверхность. Они откладывают яйца на листья растений, из которых появляются личинки. Личинки питаются корнями растений, а взрослые жуки — листьями. Причём крестоцветная блошка буквально сгрызает листья у листовой капусты, уничтожая урожай. У других видов капусты, таких как белокочанная и краснокочанная, повреждённые вредителем листья становятся уязвимыми для различных болезней.

Вот как крестоцветная блошка за день съедает лист капусты

Бороться с этим вредителем нужно, учитывая его особенности.

Системные инсектициды

Один из самых эффективных способов — использование системных инсектицидов, таких как «Батрайдер». Последний помогает против комплекса вредителей за счёт трёх действующих веществ. Препарат обладает контактным, кишечным и системным действием и гарантированно уничтожает личиной и взрослых вредителей. Для обработки капусты при появлении вредителей нужно растворить 2 мл препараты на 3 л воды. Норма расхода – 3 л на 1 сотку.

[info_b]Минус инсектицидов — они вредны для окружающей среды и здоровья людей.[/info_b]

Можно ли есть капусту после обработки инсектицидами?

Важно: употреблять в пищу капусту, обработанную системными инсектицидами, можно через 2 или 3 недели после обработки, в зависимости от использовавшегося препарата.

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Биологические инсектициды

Они менее эффективны и требуют нескольких обработок растений от вредителей, но более безопасны для человека, чем химические средства. Для борьбы с крестоцветной блошкой можно использовать препарат широкого спектра «Фитоверм». Так как он быстро разлагается под воздействием солнечного света, обработку капусты следует проводить либо в облачную погоду, либо вечером.

Народные способы

Опытные огородники советуют обрабатывать капусту мыльным раствором. 100 мл жидкого мыла или 100 граммов хозяйственного растворить в 10 л воды и тщательно опрыскать растения, чтобы жидкость попала на все его части. Обработанные таким образом листья желательно присыпать смесью табачной пыли и золы или просто золой или табачной пылью. В результате получится своеобразный барьер, который не позволит жучкам грызть листья.

[info_b]Минус этого способа — первый же дождь смоет всю защиту.[/info_b]

Физическая преграда

Самый эффективный и полностью безопасный способ избавления от крестоцветной блошки — использование физических барьеров. Лучше всего прикрыть капусту нетканым материалом. Притеняющие сетки не подойдут, так как жучки очень маленькие, и легко пролезут через отверстия в сетке. А вот нетканый материал станет для вредителя непреодолимым препятствием.

[info_b]Важно: использовать физический барьер из нетканого материала можно только на капусте, посаженной в том месте, где не зимует крестоцветная блошка.[/info_b]

Осенняя перекопка почвы

Так как зимует крестоцветная блошка неглубоко, примерно в 10 см от поверхности, можно избавиться от неё, перекапывая осенью почву на глубину 20-30 см на участках, где росли крестоцветные. На следующий год на этих участках вместо крестоцветных можно посадить другие огородные культуры.

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Красивые бабочки, порхающие над капустой, не вызывают у огородников умиления, так как предвещают появление на капусте прожорливых гусениц. Если не бороться с ними, урожай может существенно пострадать.

Биологические инсектициды

Самый действенный способ избавления от любых гусениц-вредителей на капусте — использование биологических инсектицидов, например, «Лепидоцида» или «Фитоверма». Лучше применять препараты с каким-нибудь прилипателем, так как у всех видов капусты гладкие листья и инсектицид будет легко смываться с них.

Системные инсектициды

Химические препараты более эффективны, так как уничтожают вредителей за одну обработку, но менее безопасны для человека. Нужно помнить, что большинство из таких средств нужно применять не позже чем за 2–3 недели до сбора урожая, чтобы в листьях капусты не осталось вредных веществ.

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Феромонные ловушки

Они служат не для избавления от гусениц, а для предотвращения их появления. Феромонные ловушки используются для приманивания насекомых при помощи определённых запахов, привлекательных для них. Дно ловушки клейкое, и бабочки-вредители, привлечённые запахом, прилипают к клею.

Болезни капусты

Как определить килу?

Кила — опасное и не поддающееся лечению заболевание крестоцветных, которое вызывается особым микроорганизмом под названием плазмодиофоровый слизевик (Plasmodiophora brassicae).

Болезнь поражает корневую систему, из-за чего растения не могут поглощать из почвы воду и питательные вещества. На корнях образуются разной величины утолщения и наросты, затем они начинают гнить, и корневая система погибает.

Обнаружить килу на ранней стадии развития болезни сложно, так внешне растение может выглядеть здоровым. Опасность заболевания в том, что споры килы сохраняют жизнеспособность на одном месте до 15 лет. Переносчиками возбудителей болезни выступают дождевые черви, насекомые, орудия обработки почвы. Споры также могут распространяться с пылью при сильном ветре.

Способы борьбы с килой

Вылечить капусту от килы нельзя, но можно предотвратить её появление на участке.

Во-первых, при выращивании капусты и прочих крестоцветных нужно соблюдать севооборот. Если капуста заболела килой, на этом месте её можно будет посадить не раньше, чем через 7-8 лет.

Во-вторых, чтобы снизить риск заболевания, нужно использовать семена с повышенной устойчивостью к киле.

Бактериальные и грибковые инфекции

Признаки:

появление пятен на листьях, которые касаются земли и расположены близко к ней;

пятна имеют округлую или вытянутую форму и нечётко очерченные границы;

пятна появляются после затяжных дождей или при высокой влажности, если растения находятся в теплице;

появление на пятнах спор.

Что нужно сделать с инфицированными частями растения

В первую очередь необходимо удалить и сжечь все поражённые бактериями или грибком части растения. Затем заболевшую капусту следует обработать любыми доступными системными фунгицидами или медьсодержащими препаратами, такими как «Протон» или бордоская смесь. Предпочтение лучше отдать последним, так как они более безопасные для человека.

Через 3-4 дня после обработки капусту для стимулирования заселения полезной микрофлоры рекомендуется пролить препаратами с триходермой или сенной палочкой. Можно использовать «Споробактерин», который содержит смесь из сенной палочки и триходермы. Такую обработку следует провести трижды.

Вирусные заболевания

Признаки:

пятна с чётко очерченными границами на листьях;

пятна сильно отличаются цветом от листа, но не влияют на его структуру;

пятна появляются преимущественно на молодых листьях.

Способы борьбы с вирусами

Вирусные заболевания не поддаются лечению. Заболевшие растения необходимо удалить и сжечь, чтобы не допустить распространение инфекции. Чтобы предотвратить появление вирусных инфекций, нужно соблюдать на участке севооборот и использовать устойчивые к заболеваниям семена.

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