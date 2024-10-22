Эту обработку огорода нужно обязательно сделать осенью. Тогда урожай будет обильнее

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Опубликовано: 22.10.2024 11:57 , Обновлено: 22.10.2024

Хотите собрать более обильный урожай в следующем сезоне? Улучшите качество и pH вашей земли, подкормив ее осенью известью. Это поможет сохранить почву плодородной и здоровой. В ней нуждаются крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и кочанная капуста, а также зерновые и многие виды трав.

Зачем нужно известкование?

Известкование эффективно повышает pH почвы, позволяя растениям усваивать макроэлементы фосфор, калий, магний и кальций. Это важно, когда почва кислая.

Еще одно преимущество этой обработки - улучшение структуры почвы. Тяжелая становится водопроницаемой, а песчаная лучше удерживает воду.

Подкормка почвы известью способствует росту растений, которые становятся менее уязвимыми к стрессам окружающей среды и болезням. Именно поэтому садоводы рекомендуют проводить такую обработку почвы, на которой выращиваются овощи и фрукты.

Осеннее известкование почвы - лучшее время

Известкование почвы лучше всего проводить после сбора урожая, поздней осенью. В это время в почве больше влаги, что позволяет извести легче впитываться. Весной почва будет идеально подготовлена к посеву и посадке. Однако не забудьте провести эту обработку за несколько недель до наступления заморозков. Это даст извести время раствориться и проникнуть в почву.

Три вида извести - какую выбрать?

Для известкования почвы у нас есть выбор из трех видов извести. Вот их список:

оксидная (негашеная) известь - ее нужно использовать умеренно, так как она действует быстро и сильно;

карбонатная известь - подходит для домашних садов, так как действует медленнее, чем оксидная известь, но бережно относится к растениям;

магниевая известь - обогащает почву магнием, поэтому рекомендуется для растений с высокой потребностью в питании.

Как известковать почву? Пошаговая инструкция

Для начала необходимо проверить pH почвы. Кислая почва чаще всего встречается в садах и на песчаных участках, где использовались органические удобрения с подкисляющим эффектом.

Следующий шаг - очистить почву от растительных остатков. Затем равномерно распределите известь по поверхности. Обычно используется 3,5 кг на 100 м2.

Последний шаг - перекопка почвы на глубину 15-20 см. Это гарантирует, что известь будет перемешана с почвой.

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