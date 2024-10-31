Почему туи осенью становятся бурыми? Обязательно сделайте это в ноябре, чтобы оставались зелеными круглый год

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Опубликовано: 31.10.2024 12:00 , Обновлено: 31.10.2024

Осенью многие владельцы туи с тревогой наблюдают, как их растения начинают терять интенсивную зелень. Эта проблема может быть связана с ошибками ухода, которые можно легко исправить и вернуть растениям здоровый вид. Вот что нужно делать, чтобы туи оставались зелеными и здоровыми в течение всего года.

Туя является популярным хвойным растением семейства кипарисовых. Она вечнозеленая, что означает, что сохраняет свои иглы круглый год. Туи часто высаживают в садах, парках и на участках из-за декоративного внешнего вида и простоты выращивания. Если вы хотите, чтобы они были зелеными круглый год, мы должны позаботиться о них должным образом.

Как ухаживать за туей? Основные правила ухода

Туи нуждаются в регулярном поливе, особенно в первые годы после посадки. Зимой, когда почва замерзает, они могут страдать от нехватки воды, из-за чего они становятся бурыми.

Влага

Перед зимой, в ноябре, стоит обильно поливать их , чтобы предотвратить физиологическую засуху.

Кроме того, субстрат вокруг туи должен быть защищен слоем мульчи (например, сосновой коры) . Таким образом, вы сохраните влагу в почве и защитите растения от резких перепадов температуры. Мульчирование особенно важно зимой, когда корни могут подвергаться риску замерзания.

Удобрения

Весной и летом туи нуждаются в удобрениях, богатых азотом, однако перед зимой стоит использовать калийные удобрения, которые поддерживают устойчивость растений к низким температурам. Азот стимулирует рост, но увеличивает риск замерзания, поэтому лучше избегать его осенью.

Ветер

Сильный зимний ветер высушивает хвою туи, также вызывая их потемнение. Поэтому хорошей идеей будет защитить растения агроволокном или посадить их в защищенных от ветра местах.

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Почему туи становятся коричневыми осенью?

Осеннее потемнение туи может иметь различные причины, которые часто возникают из-за пренебрежения уходом или неправильных условий выращивания.

К наиболее распространенным причинам относятся:

Подмерзание . Молодые туи особенно чувствительны к морозам. Симптомом подмерзания являются коричневые кончики ветвей, которые могут перерасти в постоянное повреждение игл. Чтобы предотвратить эти проблемы, оберните растения нетканым материалом на зиму и избегайте азотных удобрений в конце лета. Грибковые заболевания. Такие грибы, как Фитофтора или Альтенария, вызывают пожелтение и бурение хвои. Вы можете бороться с ними, используя соответствующие фунгицидные средства и регулярно удаляя мертвые части растений. Также обязательно обрезайте растения в засушливые дни, так как тогда риск распространения патогенов будет меньше. Вредители . Туи могут быть атакованы вредителями, такими как паутинный клещ, которые высасывают соки из игл, заставляя их умирать. Стоит использовать препараты для защиты растений и заботиться о правильном поливе и удобрениях, которые укрепят растения и повысят их устойчивость к атакам.

В городах туи часто страдают от смога и соли , используемой зимой на дорогах. Соль может разрушить корни и, таким образом, способствовать бурению кустов. Если туи растут вблизи оживленной улицы, рекомендуется регулярно промывать растения водой и использовать защитные барьеры.

Как улучшить состояние туи? Проверенные советы

Осенние месяцы - это время, когда туи начинают готовиться к зиме. Регулярно поливайте растения, но избегайте чрезмерной влажности, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Зимой можно использовать специализированные препараты против грибковых заболеваний, которые защитят растения от самых распространенных инфекций. Однако обязательно используйте их в соответствии с рекомендациями производителя.

Туи предпочитают слабокислые почвы. Если растения подвергаются воздействию солености, например, из-за дорожной соли, используйте серную кислоту или специальные кислотные удобрения для восстановления надлежащего pH почвы.

Перед зимой также стоит вносить удобрения с добавлением цинка и меди, которые помогают растениям выживать в суровых условиях, защищая их от болезней и защищая от мороза и засухи.

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