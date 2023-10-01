Как быстро избавиться от опавших листьев? Вот как с пользой использовать даже от больных деревьев

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Опубликовано: 01.10.2023 08:05 , Обновлено: 28.04.2024

Каждую осень с этой проблемой сталкиваются абсолютно все дачники и владельцы приусадебных участков: что делать с опавшей листвой? В соцсетях показали лайфхак, который поможет справиться с ней гораздо быстрее и проще, чем грабли и веники. А стоит ли вообще убирать опавшую листву или лучше оставить всё так, как задумано природой?

Никаких веников, граблей, огромных мешков для мусора не потребуется! Быстро избавиться от большого количества опавшей листвы можно, если у вас в арсенале есть газонокосилка. Оказывается, с её помощью можно добиться идеального газона не только летом, но и осенью. С её помощью листва с легкостью измельчается, после чего листву можно оставить на газоне в качестве удобрения.

А надо ли вообще убирать опавшую листву?

Сторонники органического земледелия придерживаются мнения, что убирать опавшие листья по осени не нужно вовсе. Разумеется, экономия времени и сил хозяина фруктового сада или дачного мини-парка в данном случае будет далеко не первым и решающим аргументом в пользу идеи «оставить всё так, как есть».

Во-первых, оставленные осенью на земле сухие листья создают естественную «подушку», которая служит защитой для корней деревьев от морозов зимой и помогает сохранить влагу в почве. Именно поэтому специалисты рекомендуют оставлять листву для мульчирования как минимум у приствольных кругов.

Во-вторых, в процессе разложения перегной из осенней листвы улучшает структуру почвы и ее состав. Она считается идеальным натуральным удобрением как для газона, так и для растущих в саду деревьев и кустарников.

В-третьих, листва также служит отличным кормом для дождевых червей и полезных микроорганизмов, которые также в процессе жизнедеятельности значительно улучшают структуру почвы естественным образом и без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны.

В каких случаях листву убирать обязательно?

Впрочем, специалисты обращают внимание на то, что в некоторых случаях пренебрегать уборкой опавшей листвы не стоит. В случае с плодовыми деревьями за эту лень можно поплатиться урожаем в будущем году.

Дело в том, что опавшая листва - идеальное место для зимовки многочисленных садовых насекомых-вредителей и рассадник возбудителей болезней и грибков. Если прошедшим летним сезоном ваши деревья оказались пораженные каким-либо грибковым заболеванием, от опавшей с них листвы рекомендуют избавиться, даже если вы проводили обработку и лечение. Иначе в следующем году вы рискуете опять столкнуться с той же проблемой и вновь будут тратить время и деньги на борьбу с вредителями и болезнями и рискуете потерять урожай.

Что делать с листвой больных деревьев?

Лучшим способом избавиться от листвы с заболевших деревьев традиционно считают сжигание. Золу от сожжённых листьев в дальнейшем можно использовать в качестве удобрения на грядках.

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[info_b]В золе в большом количестве содержится калий, фосфор, кальций, а также такие микроэлементы, как магний, сера, бор, марганец. Её после остывания следует просеять, а для хранения использовать стеклянные банки. В таком виде золу можно хранить годами.

Использовать в качестве минерального удобрения золу при подготовке грядок под капусту, корнеплоды, лук, огурцы, томаты, салат, укроп, шпинат (как правило, вносят не более 300 г на 1 кв. м).[/info_b]

Однако на практике золы от листвы остаётся не так уж и много, и опытные садоводы и огородники рекомендуют потратить её с большей пользой. Даже зараженные грибком или вредителями литья можно спокойно заложить в компостную кучу. В этом случае её следует обеззаразить, обработав раствором мочевины: в большой концентрации из обычного азотного удобрения она превращается в фунгицид (таким же раствором рекомендуют обработать и сами больные деревья после полного опадания листвы).

Ещё один способ с пользой использовать опавшую листву с больных деревьев – это уложить её в тёплую грядку. Перегнивая, эта органика по весне станет прекрасным удобрением. Укладывая листву в тёплую грядку, опытные огородники рекомендуют насыпать её холмиком: со временем листва перегниёт, и почва в этом месте просядет.

Как утверждают специалисты, использовать в данном случае зараженную листву безопасно, поскольку огородные растения не поражаются садовыми инфекциями: овощи не болеют теми же болезнями, что и садовые кустарники.

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