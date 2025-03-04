Что нужно купить белорусам к дачному сезону? Wildberries составил список самых популярных товаров

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Опубликовано: 04.03.2025 14:00 , Обновлено: 04.03.2025

Март — время, когда дачники начинают активно готовиться к новому сезону. Пока одни только планируют посадки, другие уже закупают всё необходимое. Какие товары пользуются наибольшим спросом у белорусов в преддверии весенних работ? Аналитики Wildberries изучили тенденции и составили список самых популярных покупок на платформе.

Семена, рассада и саженцы

Согласно данным продаж за январь-февраль 2025 года, интерес белорусов к семенам вырос более чем в 7,5 раз (+667%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не отстаёт и спрос на готовую рассаду и саженцы — их покупают в 4 раза чаще (+378% год к году).

Удобрения и грунты

Закономерно выросли и покупки сопутствующих товаров: удобрений (+87%), грунтов для растений (+71%), укрывного материала (+63%) и горшков для рассады (+50%).

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Теплицы, клумбы и кашпо

К слову, белорусские дачники не только готовятся к посадкам, но и активно занимаются благоустройством своих участков. Так, по данным WB, с начала года заметно вырос спрос на теплицы, парники, садовые клумбы и готовые грядки. Также популярностью пользуются уличные светильники, садовая мебель, кашпо и декоративные горшки для цветов.

Фото иллюстрационное

Другие товары для садоводства

Кроме того, по данным аналитиков, с начала 2025 года одной из самых востребованных категорий в Беларуси стали товары для садоводства, спрос на которые вырос на 143%. Также в топе популярности оказались:

садовая техника (+115%);

строительные материалы (+78%);

ручной инструмент и оснастка (+62%);

садовые инструменты (+51% год к году).

А еще в этом сезоне особой популярностью пользуются фитолампы, арки, шпалеры и изгороди для растений. Не остаются без внимания и элементы комфорта: садовые тенты, шатры и качели.

Также дачники активно присматриваются к системам капельного полива и декоративным фигурам для сада, чтобы сделать свои участки не только урожайными, но и уютными.

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Фото иллюстрационное/cision.com

Где в Беларуси готовятся к сезону активнее всего?

По данным специалистов Wildberries, лидерами по покупкам товаров для садоводства стали жители Минской и Гродненской областей — спрос здесь вырос на 159% по сравнению с прошлым годом.

В Брестской области заметно увеличились заказы ручного инструмента и оснастки (+68%).

А жители Гомельского региона показали самую яркую динамику по строительным материалам (+90%).

Что касается предпочтений по самим товарам, то лидерами по покупке семян стали дачники Минской области. Также жители центрального региона активно приобретали теплицы и уличные светильники. Столичные дачники отличились самым большим количеством заказов на удобрения, садовые клумбы и укрывной материал для растений.

Фото иллюстрационное

Огородники Гомельской области заняли третье место по популярности парников и грунтов, уступив только минчанам и жителям Минской области.

Что нужно сделать в саду и огороде весной?

Напомним, что после зимы, времени покоя как для растений, так и для владельцев участков, наступает самый напряженный период. Работы, выполненные в начале весны, оказывают огромное влияние на то, как будет выглядеть сад в течение всего года, поэтому их нельзя недооценивать.

Вот список 7 работ в саду, которые необходимо выполнить перед началом сезона:

План новых посадок. На огороде важна правильная планировка грядок. Растения, выращенные там, влияют друг на друга, и неправильный выбор соседних видов может оказать негативное воздействие на урожай.

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Подготовка инструментов. Их следует тщательно очистить металлической щеткой, а затем погрузить в кипящую воду или протереть спиртом, чтобы избавиться от всех бактерий и грибков и избежать риска заражения растений. Также не забудьте заточить ножницы и секаторы.

Фото иллюстрационное

Уборка. На газонах и клумбах наверняка есть опавшие листья, которые нужно сгребать. Давайте стоит удалить с клумб засохшие побеги многолетних растений, которые цвели до поздней осени.

Подготовка почвы. Необходимо хорошо разрыхлить и аэрировать землю, обеспечив правильную структуру. Легкие почвы следует дополнять глинистой мукой, а глинистые — песком или мелким гравием. В это время следует также провести первое удобрение и проверить pH. Удобрять субстрат можно как искусственными, так и натуральными удобрениями, такими как компост или навоз.

Посев семян и посадка рассады. С начала марта можно подготовить рассаду, посеяв в парник или контейнеры вербену, гвоздику или бегонию, а в последующие недели — львиный зев, астры, циннии.

Фото иллюстрационное

Также пришло время подготовить рассаду овощей . В контейнерах можно выращивать рассаду томатов и перца, а также сельдерей, огурцы, кольраби или цветную капусту.

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С марта мы сеем в землю редис, бобы, лук, горох, морковь и петрушку. В апреле наступит пора свеклы, капусты и салата.

Растения и луковицы растений. С момента оттаивания почвы и до середины апреля мы высаживаем деревья и кустарники с открытой корневой системой. Затем в цветниках можно высаживать многолетние саженцы, полученные путем деления подвоев и луковиц декоративных растений.

Обрезка деревьев и кустов. Ранней весной, когда температура воздуха выше нуля, следует удалять поврежденные, подмерзшие или больные побеги, а также те, которые перекрещиваются между собой и делают крону слишком густой.

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