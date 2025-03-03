От этого зависит хороший урожай яблок, вишен и слив. Когда и как обрезать деревья весной?

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Опубликовано: 03.03.2025 11:51 , Обновлено: 03.03.2025

Обрезка плодовых деревьев — важный этап ухода за садом, который нельзя игнорировать, особенно весной. Правильно проведённая весенняя обрезка помогает дереву направить силы на формирование здоровых плодов, улучшает доступ света к ветвям и способствует общему оздоровлению растения. Журналисты Telegraf.news разобрались с ключевыми моментами, которые помогут вам провести обрезку грамотно и эффективно, чтобы ваш сад радовал вас обильным урожаем!

Значение и цели весенней обрезки

Обрезка плодовых деревьев весной проводится по нескольким важным причинам:

Стимуляция роста — обрезка помогает стимулировать рост новых побегов и ветвей, что способствует лучшему развитию дерева и увеличению урожая.

Формирование кроны — правильная обрезка позволяет сформировать крону дерева таким образом, чтобы она была хорошо проветриваемой и освещённой. Это улучшает доступ света к плодам и снижает риск заболеваний. Удаление повреждённых и больных веток — весной нужно найти и удалить сухие, больные или повреждённые ветки, что предотвращает распространение болезней и вредителей.

Регулирование урожайности — удаление части старых веток помогает регулировать количество плодов, предотвращая перегрузку дерева и улучшая качество урожая.

Когда обрезать деревья весной?

Обрезку плодовых деревьев нужно проводить до начала активного сокодвижения, когда почки ещё не распустились. Это позволяет избежать сильного стресса для дерева и минимизирует потери сока. В Беларуси обрезку проводят в конце зимы или ранней весной (в феврале-марте).

Оптимальная погода для обрезки плодовых деревьев — ясная, с температурой воздуха не ниже 5°C.

Основные правила обрезки

используйте острые и чистые инструменты;

обязательно удаляйте сухие, больные и повреждённые ветви;

обрезайте ветви либо на почку, либо на кольцо (основание ветки);

обрезайте конкурирующие и перекрещивающиеся ветви;

формируйте крону таким образом, чтобы центр был открыт для света и воздуха;

поддерживайте рост плодоносящих веток — сильно не укорачивайте такие побеги, достаточно лишь слегка прореживать их, чтобы стимулировать новый прирост;

контролируйте высоту дерева, укорачивая центральный проводник (главную вертикальную ветвь), чтобы было удобнее собирать урожай;

не обрезайте за один сезон больше четверти от живых ветвей, иначе дерево ослабнет;

обрабатывайте места крупных срезов садовым варом или специальными защитными средствами, чтобы предотвратить попадание инфекций.

Это нужно сделать с деревьями в феврале всем белорусам. Яблони, груши и вишни порадуют ведрами урожая

Какие ветки нужно удалять обязательно?

При весенней обрезке плодовых деревьев особое внимание стоит уделить удалению следующих веток:

Засохшие и повреждённые ветки. Они уже не выполняют свою функцию и могут стать источником инфекций или вредителей. Их удаление улучшает общее состояние дерева. Поражённые болезнью ветки. Своевременное удаление таких ветвей предотвращает распространение инфекции. Перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветки. Такие ветви мешают росту и развитию друг друга, создают затенение и повышают риск механических повреждений коры. Растущие внутрь кроны ветки. Их нужно удалять, так как они загущают крону, затрудняют циркуляцию воздуха и снижают освещённость внутри дерева. Ветки, растущие вертикально вверх («волчки»). Обычно такие побеги слабо плодоносят и отнимают много сил у дерева. Исключение составляют случаи, когда волчок заменяет основную скелетную ветвь. Слабые и тонкие ветки. Если они растут близко к основным побегам и не приносят плодов, лучше их удалить, чтобы дерево направило ресурсы на более продуктивные участки. Загущающие нижние ветки. У взрослых деревьев иногда целесообразно прореживать нижнюю часть кроны, чтобы улучшить вентиляцию и облегчить уход за почвой вокруг ствола.

Обрезая эти ветки, вы поможете дереву равномерно распределять питательные вещества и формировать здоровую, хорошо освещённую крону, что положительно скажется на будущем урожае.

Какие ошибки часто допускают при обрезке?

При обрезке плодовых деревьев садоводы нередко совершают ошибки, которые могут негативно сказаться на здоровье и плодоносности растений. Вот некоторые из наиболее распространённых ошибок.

Чрезмерная обрезка

Некоторые садоводы удаляют слишком много ветвей за один раз, что ослабляет дерево и замедляет его восстановление.

Неправильная техника среза

Неумелое использование инструментов или неправильное направление среза могут привести к травмированию дерева. Срезы должны быть ровными и гладкими, выполненными под углом, чтобы вода не скапливалась на ране и не способствовала гниению.

Игнорирование состояния дерева

Перед началом обрезки важно оценить общее состояние дерева. Если оно болеет или имеет признаки повреждений, лучше отложить процедуру до полного выздоровления.

Оставление длинных пеньков

После обрезки необходимо удалять ветви полностью, оставляя лишь небольшой пенёк. Если оставить слишком большой пенёк, он может стать источником инфекции или гнили.

Недостаточная дезинфекция инструментов

Использование грязных или заражённых инструментов может распространять болезни от одного дерева к другому. Все инструменты должны быть продезинфицированы перед использованием.

Непонимание особенностей конкретного вида дерева

Различные виды плодовых деревьев требуют разного подхода к обрезке, поэтому важно учитывать особенности каждого вида при проведении работ.

Особенности обрезки отдельных плодовых деревьев

Существуют различия в технике обрезки различных плодовых деревьев. Эти особенности связаны с биологическими характеристиками каждого вида дерева — темп роста, форма кроны, способ плодоношения и другие факторы.

Яблоня и груша

Обрезают яблони и груши практически одинаково. Весной проводят санитарную и формирующую обрезку. Удаляют подсохшие, поломанные, перемёрзшие побеги, а также ветки, заглушающие крону, и направленные к центру побеги. Для омоложения у дерева можно удалить старые ветви.

Часть боковых побегов, на которых формируются плоды, нужно укоротить на треть длины, чтобы спровоцировать большее плодоношение. При обрезке нужно следить, чтобы боковые скелетные ветви не были выше главной. Кроме того, необходимо поддерживать правильное расположение скелетных ветвей, так как яблони и груши склонны к вертикальному росту.

Если дерево сильно вытянулось, центральную (проводниковую) ветвь необходимо укоротить на треть. И у яблони, и у груши желательно регулировать высоту дерева, чтобы облегчить сбор урожая.

Слива

Сливу сразу после посадки нужно обрезать до 75 - 80 сантиметров, чтобы дерево впоследствии было проще формировать. В дальнейшем сливе нужно будет лишь придавать форму и убирать ветки, загущающие крону. Также рекомендуется обрезать ветки четырёхлетней давности для омоложения дерева.

Персик и абрикос

После посадки ствол персика нужно укоротить до высоты 60 – 70 см. Плодовые ветви тогда будут закладываться низко, что облегчает сбор урожая.

В течение первых 2–3 лет придать дереву чашевидную форму, удаляя центральный проводник и формируя 3–4 скелетные ветви, равномерно распределённые вокруг ствола. Чашевидная крона позволяет лучше распределять солнечный свет.

Персик нуждается в ежегодной обрезке, так как быстро растёт и склонен к загущению. Так как он плодоносит только на прошлогодних ветках, каждые 2–3 года старые плодовые ветки обрезают, чтобы заменить новыми.

Так как персик активно образует цветочные почки, он сильно истощается в процессе созревания урожая. Чтобы не допустить этого, на хорошо развитых ветвях оставляют 6-8 цветочных почек, а на тонких — 1-2 почки. Как и персик, абрикос плодоносит на однолетнем приросте. Дерево активно образует новые побеги, среди которых весной важно удалять конкурирующие и загущающие крону. Также абрикосы нуждаются в ежегодной санитарной обрезке.

Вишня и черешня

Вишня даёт плоды на однолетних побегах и букетных веточках. Ветви длиной больше метра нужно укорачивать. Также важно удалять загущающие крону побеги и те, которые перекрещиваются между собой. Каждые несколько лет нужно вырезать часть старых веток, чтобы омолодить дерево. Омолаживающую обрезку следует проводить осторожно, так как так как вишня плохо переносит удаление большого количества ветвей.

Обрезка черешни практически не отличается от обрезки вишни. На дереве оставляют 4-5 боковых скелетных веток и регулярно их укорачивают. Удаляют волчки (растущие строго вверх ветви), перекрещивающиеся побеги и ветки, растущие под острым углом.

Что еще нужно сделать с деревьями в марте?

Ранее Telegraf.news писал, что побелка плодовых деревьев — это не просто косметическая процедура, а важный этап ухода за садом, который помогает защитить деревья от вредителей, болезней и негативного воздействия окружающей среды. Этот процесс, несмотря на свою простоту, требует внимательного подхода и правильного выбора материалов. В этой статье мы расскажем, зачем нужна побелка, как правильно её проводить и какие средства лучше использовать, чтобы ваш сад был здоровым и радовал обильным урожаем.

Эту процедуру важно провести с плодовыми деревьями в конце февраля-начале марта. Как защитит от трещин и вредителей?