Что не забыть посадить на рассаду белорусам в феврале? Составили список из овощей и зелени

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Опубликовано: 30.01.2025 11:26 , Обновлено: 30.01.2025

Февраль – месяц, когда природа еще спит под снегами, но для садоводов и огородников наступает горячая пора. Ведь именно сейчас самое время задуматься о том, какие овощи и зелень стоит посеять на рассаду, чтобы летом наслаждаться богатым урожаем. Журналисты Telegraf.news составили список, что можно посадить в феврале-марте 2025 года.

Культур довольно много, главное — учитывать климатические условия своего региона и потребности каждой культуры. Директор ботанического сада СФУ в Красноярске Елена Селина порекомендовала в феврале посадить растения, которые медленно развиваются и требуют длительного периода созревания.

В феврале можно сеять среднеспелые и позднеспелые сорта томатов, разные сорта лука, сладкий и острый перцы, баклажаны и капусту с длительным периодом созревания.

Репчатый лук и лук-порей

[info_b]Сроки посадки: с конца февраля по начало апреля[/info_b]

В южных регионах эти культуры начинают сажать на рассаду в феврале, чтобы ранней весной отправить в открытый грунт. В остальных регионах лук начинают сеять в марте-апреле.

Так как у лука длинные корни, для рассады нужны высокие ёмкости, не меньше 20 см высотой. Их на 7—10 см заполняют грунтом и по мере роста лука подсыпают землю. Для лука подойдёт готовый универсальный грунт для овощной рассады.

Семена раскладывают в ямки глубиной до 1 см, присыпают почвой и увлажняют из пульверизатора. Можно накрыть ёмкости стеклом или плёнкой, чтобы создать мини-парник для лучшего прорастания семян.

Сельдерей

[info_b]Сроки посадки: с начала февраля до середины марта.[/info_b]

Февраль – идеальное время для посадки всех видов сельдерея: корневого, черешкового и листового. Однако жителям северных регионов лучше подождать с посадкой сельдерея на рассаду до марта.

Процедура посева для всех сортов сельдерея одинакова. Если семена не требуют предварительной подготовки, можно сразу приступать к посадке.

Подготовьте невысокие контейнеры (около 7–10 см) с дренажными отверстиями. Если их нет, проделайте их. Заполните ёмкости грунтом (смешанным самостоятельно или покупным грунтом для овощной рассады), оставив от верхнего края примерно 1,5 сантиметра. Увлажните грунт и разложите семена, не засыпая их землёй. Семена нужно прикрыть стеклом, плёнкой или прозрачным пакетом таким образом, чтобы был доступ для воздуха. После появления всходов стекло или плёнку убирают.

Листовая капуста Кале

Семена капусты Кале редко можно встретить в магазинах, потому что знают об этой культуре немногие. А ведь капуста Кале не только очень полезна, но и декоративна — выращивать её можно только из-за великолепных кудрявых листьев, которые могут быть разной расцветки.

Листовую капусту можно есть свежей, добавлять в салаты и супы, делать смузи, запекать и замораживать. Как у салата, листья у капусты Кале можно срезать всю весну и лето.

Созревает капуста Кале долго, почти 200 дней, поэтому сажать её нужно уже в феврале. Выращивать эту культуру просто. Перед посадкой семена желательно замочить на 15-20 минут в воде температурой 50°C и обработать раствором марганцовки. Эта культура плохо переносит пересадку, поэтому её желательно сажать в отдельные контейнеры.

Уход за капустой Кале ничем не отличается от ухода за обычной капустой. Рассада морозостойка и способна переносить небольшие отрицательные температуры, а в рост она идёт уже при 5°C.

Баклажаны

[info_b]Сроки посадки: с середины февраля до начала марта.[/info_b]

Ещё одна огородная культура, с посевом которой на рассаду не стоит затягивать — баклажаны. Опытные огородники предварительно обрабатывают семена в «Эпине», заворачивают во влажную ткань, помещают в небольшой контейнер и ставят на проращивание в тёплое место.

Когда семена прорастут, их нужно рассадить в рассадные кассеты или отдельные горшочки/стаканчики объёмом 500 мл. Баклажаны плохо переносят пересадку — корневая система при этом неизбежно повреждается, и корешки не в состоянии обеспечивать питанием крупные листья растения. Поэтому лучше сажать семена баклажанов в отдельные ёмкости.

Также нужно учитывать, что готовый универсальный грунт для рассады состоит в основном из торфа, который быстро пересыхает. Если нет возможности приготовить грунт самостоятельно, можно добавит в готовую почву речной песок или вермикулит.

Рассада баклажанов не только свето-и теплолюбива, но и требует обильного и частого полива. Поливать растения нужно до полного промокания земляного кома и строго под корень, не допуская попадания воды на листья.

Перцы

[info_b]Сроки посадки: с конца февраля до середины марта.[/info_b]

В зависимости от сорта сладкого и острого перца плоды созревают приблизительно за 80–150 дней после появления первых ростков. Раннеспелые разновидности можно высевать чуть позже, но средние и поздние сорта лучше сажать уже в феврале, чтобы успеть собрать урожай летом. Если семена не требуют предварительного замачивания, можно сразу приступать к посадке.

Так как у перцев нежная корневая система, их лучше сеять в отдельные контейнеры или стаканчики объёмом 200 мл. Проверьте наличие дренажных отверстий и при необходимости сделайте их. Для перцев подходить обычный универсальный грунт или грунт для рассады овощей. Также грунт можно составить самостоятельно, следуя нашей инструкции, опубликованное ранее.

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Томаты

[info_b]Сроки посадки: с середины февраля до середины марта.[/info_b]

В феврале наступает пора высевать среднеспелые и поздние сорта томатов.

Семена помидоров хорошо всходят, так что предварительное замачивание им не требуется. Подробнее о тонкостях посадки помидоров и уходу за рассадой мы уже рассказывали.

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Общие правила ухода за февральской рассадой

Ранний посев требует особой подготовки. В феврале солнце появляется редко, дни короткие, поэтому важно организовать дополнительное освещение. Молодым растениям необходимо не менее 12 часов светового дня, иначе они будут вытягиваться. Перцу нужен 12-часовой световой день, а томаты без достаточного количества света будут вытягиваться и терять свою декоративность.

Также важно подобрать для рассады правильный грунт. Его можно сделать самостоятельно или купить специальный грунт для рассады, благо на рынке большой выбор различных почв. Использовать для посева огородную землю не стоит, так как она слишком плотная и тяжёлая для нежной рассады. Обязательно сделайте дренажные отверстия в донной части рассадных контейнеров. Если вы используете пластиковые стаканчики, проделайте в них дырочки для отвода излишка воды.

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