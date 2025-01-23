Кому из белорусов нужно сажать помидоры и перцы на рассаду в январе-феврале? Вот что стоит сделать заранее

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Опубликовано: 23.01.2025 10:53 , Обновлено: 23.01.2025

Конец января — возможное время посева томата и перца на рассаду, но не во всех регионах Беларуси. Ранний старт позволяет получить урожай раньше обычного. В этой статье мы расскажем о тонкостях выращивания рассады томатов и перцев в январе, а также поделимся секретами успешного ухода за молодыми растениями.

Какие факторы влияют на выбор срока посева?

На выбор оптимального срока посева семян на рассаду влияют многие факторы:

Период развития растения. Для каждой культуры важно подбирать оптимальный срок посадки семян индивидуально. Чем дольше растение развивается от момента прорастания до начала плодоношения, тем раньше следует начинать работу с семенами.

Для каждой культуры важно подбирать оптимальный срок посадки семян индивидуально. Чем дольше растение развивается от момента прорастания до начала плодоношения, тем раньше следует начинать работу с семенами. Необходимость стратификации. Некоторые культуры нуждаются в предварительном охлаждении семян (стратификации), что удлиняет время до появления всходов.

Некоторые культуры нуждаются в предварительном охлаждении семян (стратификации), что удлиняет время до появления всходов. Место высадки. Если растение будет высажено в тёплое помещение (в теплицу), то посев можно провести раньше. Для открытого грунта сроки посева обычно сдвигаются.

Если растение будет высажено в тёплое помещение (в теплицу), то посев можно провести раньше. Для открытого грунта сроки посева обычно сдвигаются. Климатические условия региона. В тёплых регионах посев можно начинать значительно раньше, чем в районах с более холодными зимами. В тех местах, где погода менее благоприятная, лучше отложить эту процедуру на несколько недель позже.

В тёплых регионах посев можно начинать значительно раньше, чем в районах с более холодными зимами. В тех местах, где погода менее благоприятная, лучше отложить эту процедуру на несколько недель позже. Доступность освещения. Молодым всходам требуется большое количество солнечного света. При коротком световом дне без дополнительной подсветки специальными лампами растениям будет сложно развиваться. Если необходимое оборудование отсутствует, лучше подождать с посадкой до более подходящего времени.

Эти факторы помогают определить наилучшее время для посева различных культур, чтобы обеспечить их успешное развитие и получить хороший урожай.

Когда белорусам сажать помидоры и перцы на рассаду в январе?

Климат Беларуси – умеренно континентальный, но в западных областях он значительно теплее и мягче, чем в восточных. По словам экспертов, в конце января сажать на рассаду томаты и перцы можно на западе, где весна наступает раньше, но только тем, кто хочет получить ранний урожай в хорошо отапливаемых теплицах.

Кроме того, садоводы советуют посадить в январе пробную рассаду томатов тем, кто занимается этим впервые или хочет попробовать новые методы.

“В это время, не торопясь, можно проверить на всхожесть семена (и свои, и покупные), отработать и различные способы калибровки, и полива, и подсветки, и проращивания. Не говоря о подкормках и многом другом. Говоря проще, набить руку на пробной рассаде”, — пояснил опытный садовод и огородник Виктор Шадрин.

Огордникам, планирующим высаживать выращенную рассаду томатов и перцев в неотапливаемые теплицы и открытый грунт, приступать к посеву семян лучше с конца февраля по середину-конец марта.

Жителям остальных областей Беларуси сеять перцы и томаты на рассаду лучше с начала марта по начало апреля.

Агрохимик-растениевод Виктория Карелина советует не торопиться с посевом томатов и перцев на рассаду и делать это в оптимальные для каждого региона сроки.

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К слову, томаты и перцы не выносят температуру почвы ниже +12 градусов на глубине 10-15 см. Высаживать их в открытый грунт нужно, когда среднесуточная температура будет держаться выше +12 градусов в течение 10 дней.

Кроме того, идеальный срок высадки растений в теплицу или открытый грунт — когда на рассаде сформировано 8-9 настоящих листьев и только начинает закладываться цветочная кисть.

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Исходя из вышеперечисленного, а также климатических условий каждого региона и нужно определять время посева томатов и перцев на рассаду.

Ниже вы найдете советы по выращиванию рассады перца и томатов.

Перцы

Семена перца, которым не больше 2-3 лет, можно сеять сухими. Более старые семена лучше простимулировать перед посевом. Для этого их можно замочить на сутки в любом доступном стимуляторе роста («Циркон», «Экопин», «Эпин» и другие). Такая обработка ускоряет прорастание и повышает всхожесть.

Семена, обработанные стимулятором роста, нужно прорастить, завернув по влажную ткань и положив в тёплое место. Когда семена начнут проклёвываться, их высаживают, заглубляя в увлажнённую землю на полсантиметра.

Так как у перца очень нежная корневая система, она легко повреждается при пересадке. Даже незначительные повреждения могут замедлить рост растения или привести к его гибели. Чтобы минимизировать риск повреждений и стресса для рассады, рекомендуется сразу сеять семена перца в индивидуальные горшочки. В этом случае вам не придётся проводить пикировку, и растения смогут развиваться равномерно и стабильно.

Корневая система у перца небольшая, поэтому ему достаточно будет горшочка диаметром 10 см.

Перцы — теплолюбивые растения. Для успешного выращивания рассады перца температура должна поддерживаться в пределах 25–28 °C, так как более низкой температуре рассада может замедлить рост. Кроме того, для хорошего роста перцу нужно много света, поэтому растение необходимо размещать или на самом освещённом подоконнике, или использовать фитолампы. Даже при небольшом недостатке света перец будет сильно вытягиваться.

Поливать рассаду перца лучше тёплой отстоянной водой. После появления всходов поливать растения нужно раз в 1–2 дня. Когда рассада выпустит 4–5 настоящих листьев, поливать растения нужно будет ежедневно.

Томаты

Как и в случае с перцами, если семенам помидоров больше 2 лет, их необходимо простимулировать. Также не лишним будет провести закалку их закалку. Делается это так: днём семена нужно держать в тёплом месте с температурой не ниже 18 – 20 °С, а на ночь убирать в холодильник. Закалку проводят в течение недели. Она позволит молодым растениям противостоять в дальнейшем непогоде.

Томаты в целом хорошо переносит пикировку, поэтому семена можно сеять в ящики. Но чтобы исключить риск повреждения корешков при пересадке в грунт, что может задержать развитие куста, лучше сразу высеивать семена в индивидуальные стаканчики.

Рассаде томатов требуется не менее 12 часов света в сутки, иначе она вытянется. Размещать рассаду нужно на южных окнах или обеспечить подсветку фитолампами.

Поливают рассаду томатов умеренно, когда почва хорошо просохнет. При переливе есть вероятность, что растения заболеют не поддающейся лечению чёрной ножкой.

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