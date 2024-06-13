Чем подкормить чеснок в июне, чтобы удвоить урожай? Эти 6 натуральных средств помогут ему расти быстрее

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Опубликовано: 13.06.2024 12:14 , Обновлено: 13.06.2024

Чеснок - овощ с богатым вкусом и питательной ценностью. Природный антибиотик, ароматная добавка - мы используем его на кухне в самых разных целях. Если вы решили выращивать чеснок самостоятельно на домашнем огород, июнь - самое время позаботиться о качестве и обильности урожая. В этом помогут натуральные удобрения.

Как часто нужно удобрять чеснок?

Удобрять чеснок нужно с разной интенсивностью в течение всего периода роста растения. Например, в июне чеснок находится в фазе интенсивного роста и начинает формировать луковицы. В этот период растение нуждается в дополнительных питательных веществах для правильного развития и достижения максимального урожая. Рекомендуется вносить удобрения каждые две недели, но в конечном итоге частота подкормок зависит от потребностей ваших растений - следите за ними.

Что дает удобрение чесноку?

Удобрение чеснока обеспечивает растение необходимыми питательными веществами, которые поддерживают его рост, здоровье и качество урожая. При правильном внесении удобрений:

чеснок растет быстрее - дополнительные питательные вещества, особенно азот, ускоряют фотосинтез и развитие растений,

чеснок формирует более крупные и здоровые луковицы - хорошее снабжение питательными веществами позволяет формировать более крупные и ароматные луковицы,

чеснок более устойчив к болезням и вредителям - здоровые растения лучше противостоят атакам патогенных микроорганизмов и насекомых,

улучшается качество почвы - натуральные удобрения обогащают почву органическими веществами, что улучшает ее структуру и плодородие в долгосрочной перспективе.

Чрезмерное удобрение чеснока - проблема ли это?

Чрезмерное удобрение чеснока может привести к нескольким проблемам. Переизбыток удобрений, особенно азотных, может привести к тому, что растение будет развивать много зеленой массы в ущерб образованию клубней.

Переизбыток удобрений также может привести к засолению почвы, что негативно сказывается на здоровье растения. Поэтому важно вносить удобрения в правильных количествах и избегать переизбытка.

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Натуральные удобрения для чеснока

Вот самые эффективные натуральные удобрения для чеснока, которые вы сделаете сами, затратив минимум усилий и средств.

Компост и навоз

Компост и навоз - важнейшие источники органического вещества, улучшающие структуру почвы, повышающие ее плодородие и способствующие удержанию влаги. Компостирование в домашних условиях очень просто и позволяет использовать кухонные отходы для получения ценного удобрения. Навоз, особенно хорошо переваренный, обеспечивает почву азотом, фосфором и калием в легкоусвояемой форме. Это идеальная среда для чеснока.

Люцерна

Люцерна - культура с высоким содержанием азота, что делает ее отличным зеленым удобрением. При срезании и перемешивании, вкапывании в наружный слой почвы, люцерна разлагается, высвобождая азот и другие питательные вещества. Она также является источником фитогормонов, которые способствуют росту растений, в данном случае чеснока.

Кровяная мука

Кровяная мука - это высушенный порошок, полученный из крови животных. Это натуральное удобрение с очень высоким содержанием азота. Когда зубчики чеснока прорастают, им необходим дополнительный азот для ускорения фотосинтеза. Вы можете смешать кровяную муку непосредственно с почвой или развести ее водой и внести из лейки.

Вермикомпост

Вермикомпост, также известный как помет червей или навоз, является устойчивым, медленно высвобождающимся источником плодородия и питательной для почвы органической материи.

Компостирование с помощью земляных червей - это простой и эффективный способ улучшить чеснок на любой стадии выращивания.

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Костная и рыбная мука

Костная и рыбная мука - ценные источники фосфора и кальция, которые необходимы для здорового развития корней и клубней чеснока. Костная мука производится из измельченных костей животных, а рыбная мука - из рыбных отходов. Оба эти удобрения медленно высвобождают питательные вещества, обеспечивая чесноку длительную поддержку.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа богата кальцием, который необходим для правильного развития клеток растений. Ее можно мелко измельчить и добавить в почву в качестве натурального удобрения. Яичная скорлупа улучшает структуру почвы и повышает ее проницаемость, что способствует здоровому росту чеснока.

Натуральные удобрения при выращивании чеснока - отличный выбор. Вы можете приобрести их недорого - а часто приготовить даже из остатков того, что есть у вас на кухне. Они не только сделают ваш урожай более обильным, но и будут значительно полезнее.

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