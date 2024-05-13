Зачем завязывать листья чеснока в узел? Вот когда и как это делать правильно

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Опубликовано: 13.05.2024 13:01 , Обновлено: 13.05.2024

Хотите наслаждаться крупным и урожайным чесноком до самой зимы? Все, что вам нужно сделать, - это завязать листья. Это не только обеспечит вам обильный урожай, но и облегчит хранение чеснока. Когда и как правильно это сделать?

Когда и зачем завязывать листья чеснока в узел?

Некоторые садоводы завязывают листья чеснока. Зачем они это делают? Прежде всего, для того, чтобы получить еще больший урожай и луковицу чеснока хорошего размера.

Завязывание листьев вызывает стресс у растения, поэтому оно передает все питательные вещества подземной луковице, а не листьям. Благодаря этому луковица чеснока созревает быстрее, становится крупнее и легче хранится.

Однако важно не завязывать листья слишком рано. Лучше всего делать это за 10-14 дней до того, как вы планируете собирать урожай.

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Как завязывать листья чеснока?

Завязывать листья чеснока несложно. Однако это занимает некоторое время, поскольку каждое растение нужно завязывать индивидуально. Это исключает возможность проведения данной процедуры на плантациях, но в домашнем саду она вполне подойдет.

Чтобы завязать листья чеснока, возьмите их и скрутите так, чтобы получился простой узел. Этого достаточно, чтобы получить положительный результат от завязывания чеснока.

Нужно ли удалять цветки чеснока?

У озимого чеснока образуются стебли-соцветия, на которых развиваются воздушные луковицы. Многие садоводы избавляются от них, потому что хотят, чтобы все питательные вещества переходили к чесноку, находящемуся под землей. Соцветия ослабляют развитие зубчиков, поэтому они могут быть меньше.

У цветков чеснока есть и свои преимущества. Это один из способов размножения растения. Цветки образуют воздушные луковицы, которые при посадке в почву в первый год дают один зубчик чеснока, а на второй год - хорошо известную чесночную луковицу, разделенную на зубчики. Воздушные луковицы можно высевать под плодовыми деревьями или растениями, подверженными нападению вредителей. Запах чеснока отпугнет их, и вы получите естественную защиту от вредителей.

Если вы хотите завязать листья, удалите перед этим соцветия.

Когда можно собирать чеснок?

Сроки выкапывания чеснока зависят в первую очередь от сорта. Озимый чеснок, посаженный осенью, следует собирать в конце июня - начале июля. Яровой чеснок, посаженный весной, следует собирать на 3 недели позже - в конце июля или начале августа.

Время уборки чеснока также зависит от условий выращивания и погоды. В более холодных районах он может немного задержаться. Поэтому стоит следить за растениями, так как они подают четкие сигналы к сбору урожая.

Как определить, когда чеснок уже можно выкапывать? Листья чеснока начинают желтеть и опадать. Если вы сохранили соцветие, то заметите, как стебли распрямляются в оптимальное время сбора урожая.

Стоит помнить, что не стоит затягивать с уборкой чеснока. Это приводит к тому, что зубчики чеснока становятся рыхлыми, что сокращает срок их хранения. Если вы уберете яровой чеснок в нужное время, то сможете спокойно хранить его даже зимой.

Ранее Telegraf.news писал, что многие растения, посаженные во второй декаде мае и в начале июня, успевают за лето вырасти и дать хороший урожай. К маю, а тем более к июню земля уже хорошо прогревается и можно заниматься посадкой огородных культур не только в теплице и парниках, но и в открытом грунте.

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