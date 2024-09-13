Эти 3 натуральных средства защитят дом от осеннего нашествия крыс. Куда насыпать перец?

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Опубликовано: 13.09.2024 09:28 , Обновлено: 13.09.2024

С наступлением холодов грызуны стремятся найти тёплое укрытие на период зимы И, как водится, стремятся проникнуть в дома. Такое соседство едва ли может кого-то обрадовать, но не спешите закупаться ядами. В борьбе с крысами могут эффективно помочь простые и натуральные методы.

В связи со сменой сезона и похолоданием крысы вынуждены искать тёплое, сухое и крытое укрытие. Дома людей идеально подходят для этой цели, ведь помимо ранее перечисленных преимуществ, там ещё и много еды.

Крысы обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и не переносят резких запахов. Именно поэтому в борьбе с ними вы можете применить молотый перец. Посыпьте специей места, через которые могут проникнуть крысы, и грызуны не решатся преодолеть такое препятствие.

Пиперин - основной ингредиент перца. Действует как естественный репеллент, не позволяя крысам приближаться к дому.

Какие места стоит посыпать перцем?

Выбирая места, которые следует посыпать перцем, стоит сосредоточиться на углах, местах возле дверей, в подвалах и на чердаках. Лучше всего рассыпать перец вдоль стен, возле вентиляционных отверстий и труб, потому что именно там чаще всего передвигаются крысы.

Стоит провести тщательный осмотр своего жилища на предмет присутствия небольших отверстий, через которые потенциальные крысы могут проникнуть в дом. Если вам удастся обработать все необходимые места, то проблема с грызунами в доме полностью исчезнет.

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Как часто нужно обновлять посыпку?

Чтобы перец сохранял свою эффективность, следует регулярно освежать посыпанные перцем места, особенно после уборки. Естественный запах перца со временем ослабевает, поэтому стоит добавлять новую порцию каждые несколько дней, чтобы сохранить репеллентные свойства такого отпугивателя. Эта простая процедура предотвратит возвращение крыс и звщитит дом от их проникновения.

Такой способ максимально натуральный и безопасный, что особенно важно, когда в доме есть дети или животные, которые могут случайно пострадать от ядовитых веществ. Используйте этот метод, чтобы эффективно отпугивать крыс и не беспокоиться о безопасности своих питомцев и членов семьи.

Новость Телеграф

Какие ещё натуральные способы можно использовать в борьбе с крысами?

К слову, трюк с перцем - не единственный натуральный способ отпугнуть грызунов.

Идеально для этой цели подойдёт и чеснок . Для этого следует раздавить несколько зубчиков чеснока и смешать их с водой в пульверизаторе. Смесь должна настояться в течение несколько часов, чтобы вобрать в себя чесночный аромат.

Затем этой чесночной водой следует опрыскать все укромные уголки, где могут прятаться грызуны. Можно обойтись из без лишних манипуляций и просто разложить по дому целые зубчики чеснока. Резкий запах корнеплода будет отпугивать крыс.

Если же запах чеснока не нравится и вам, то можно воспользоваться другими средствами, которые также наверняка хранятся на вашей кухне.

Например, можно использовать лимон . Разрежьте фрукт на четвертинки и поместите в места, где могут спрятаться грызуны. Этот фрукт отпугивает крыс также эффективно, как чеснок, но пахнет при этом приятнее.

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