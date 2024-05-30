Как избавиться от грызунов в доме и подвале? Эти способы не потребуют ловушек и ядов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.05.2024 12:51 , Обновлено: 30.05.2024

Появление грызунов на территории дома или двора никогда не являлось чем-то приятным. Вредители не только портят продукты, грызут провода и мебель, но и являются переносчиками опасных заболеваний. Прибегать к использованию ядов не всегда целесообразно, а ловушки могут быть неэффективными. К счастью, есть способы избавления от надоедливых грызунов с помощью средств, которые вы можете приготовить в домашних условиях. Они дёшевы и вам не придётся мастерить мышеловок или использовать вредные химикаты.

Как известно, у крыс очень короткий репродуктивный цикл, поэтому их популяция быстро растет. Если эти грызуны поселились на вашем участке, их численность за короткое время может стать довольно большой. Одна самка может принести до 6 пометов в год, а в каждом помете может быть до 14 детенышей. Также не стоит забывать, что и мыши, и крысы могут быть переносчиками различных заболеваний. Именно поэтому при их обнаружении стоит принять меры как можно скорее. Как избавиться от грызунов в домашних условиях?

Мука, ​​дрожжи, сыр

Одним из способов избавления от крыс может стать приготовление особого “лакомства”. Отведавшие его грызуны в скором времени погибнут.

Что понадобится?

Пластиковый контейнер

2-3 столовые ложки муки

1-2 столовые ложки сухих дрожжей

1 столовая ложка тертого сыра (можно использовать самый дешевый, который у вас есть)

Добавьте в миску муку и дрожжи и тёртый сыр. Хорошенько перемешайте. Разложите смесь в небольшие пластиковые контейнеры и разместите в стратегических местах. Мыши съедят эту смесь, потому что их привлекает запах сыра, но не смогут его переварить и погибнут.

Зубная паста со стиральным порошком

Что понадобится?

Стиральный порошок

Зубные пасты

Добавьте в миску ложку стирального порошка и зубную пасту. Масса должна получиться достаточно густой. Сформируйте шарики и разместите их в местах, где можно встретить грызунов.

Также подобным образом вы может изготовить более “пикантные” шарики для грызунов. Для этого вам понадобятся зубная паста, пищевая сода, мука, сахарный песок и арахис. Добавьте по 1 столовой ложке ингредиентов и слепите шарики. Разложите их в местах обитания крыс и грызунов. Съедобные мука и арахис привлекут вредителей, но находящаяся в составе сода сделает своё дело.

Отпугиватель для мышей с содой

Что понадобится?

1 стакан кукурузной муки

1 стакан сахара

1 стакан пищевой соды

Смешайте кукурузную муку с сахаром и содой. Сахар привлечет мышей, а пищевая сода их убьет.

Перечный спрей

Мелко нарежьте 5-6 очень острых перцев чили и замочите в 500 мл воды. Оставьте настаиваться на 24 часа, наполните пульверизатор и опрыскивайте все места, где видны следы грызунов. Этот острый спрей отлично отпугивает мышей т.к. они не переносят капсаицин, который содержится в остром перце — наибольшее его количество содержится в кайенском перце или перце табаско.

Не забудьте надеть защитные перчатки при приготовлении этого спрея.

Устали от надоедливой моли? Этот простой и дешёвый способ раз и навсегда избавит вас от вредителей в шкафу

Мука и гипс

Смешайте оба ингредиента в пропорции 1:1 и высыпьте эту приманку в миску.

Поместите миску туда, где находятся мыши, и эта смесь сделает всю работу за вас. Гипс, попав в пищеварительную систему мыши и убьёт ее.

Чтобы мука была более ароматной, ее можно немного поджарить на сухой сковороде.

Алюминевая фольга

У мышей очень чувствительные барабанные перепонки и им очень неудобно ходить по алюминиевой фольге. Кроме того, это очень скользкая поверхность, за которую они не могут зацепиться. Алюминиевая фольга издает специфический запах, которого мы не чувствуем, но этот запах очень неприятен для грызунов. Хотя мыши могут грызть стены и дерево, они определенно не захотят грызть алюминиевую фольгу.

Забаррикадируйте алюминиевой фольгой различные отверстия, которые используют грызуны. Мыши не смогут пройти через это барьер.

Эфирные масла, перичная мята и гвоздика

Эфирные масла, особенно гвоздики и мяты, отлично отпугивают мышей. Просто капните несколько капель на ватный тампон и нанесите на места, где раньше появлялись мыши. Вы также можете приготовить домашний спрей из воды и эфирных масел для опрыскивания мест, часто посещаемых мышами.

Кроме того, это придаст вашему дому приятный аромат.

Особо эффективным будет масло перечной мяты. Этот запах грызуны не приемлют и быстро покидают среду, где чуют запах этого ароматного растения.

Капните несколько капель эфирного масла на ватный тампон и поместите его в то место, где любят бывать мыши.

Также вы можете приготовить смесь из молотой гвоздики, смешанной с водой и эфирным маслом по вашему выбору.

Нанесите эту смесь на углы и другие стратегически важные места, чтобы отпугнуть грызунов.

Березовый деготь

Если вы хотите отпугнуть мышей от проникновения в ваш дом, можно использовать березовый деготь, запах которого мыши ненавидят.

Достаточно смочить в нем ватную палочку и вставить ее в отверстия, через которые могут пролезть мыши.

Он действует даже лучше, чем перечная мята.

Ранее Telegraf.news писал о том, что лучшим способом победить табачный запах в доме мог бы стать отказ от пагубной привычки, но далеко не все готовы на это решиться. Как бы то ни было, последствия от курения в пределах квартиры ощутимы для всех её обитателей. Табачный запах плотно въедается в одежду, обивку мебели и другие поверхности. Если повлиять на курильщиков не получается, то вы можете прибегнуть к различным средствам, чтобы освежить своё жильё.

Как избавиться от запаха сигарет в квартире и одежде? Эти 5 способов помогут освежить воздух и вещи