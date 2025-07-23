Томаты не краснеют? Вот 6 шагов, которые каждый белорус должен сделать в своей теплице в июле

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Опубликовано: 23.07.2025 11:45 , Обновлено: 23.07.2025

Многие белорусы столкнулись с проблемой, что помидоры упорно остаются зелёными. А ведь лето в самом разгаре и вторая половина июля - время, когда пора бы бы уже начать собирать первый урожай, особенно ранних сортов. Понятно, что у проблемы основные две причины: неправильный уход или неблагоприятна погода.

И если со второй белорусам почти ничего не поделать (мы всё-таки нашли пару рекомендаций - о них ниже), то в первом случае есть несколько простых и эффективных способов ускорить созревание плодов без использования химикатов. Разобрались как это сделать.

Как влияет температура на созревание томатов?

Наиболее распространенной причиной медленного созревания томатов являются неблагоприятные условия окружающей среды.

Температура играет ключевую роль: помидоры созревают при температуре 15–30°C , оптимальной является температура 21–27°C . При температуре ниже 15°C или выше 30°C выработка этилена (ускоряет созревание) и активность ферментов, ответственных за изменение цвета плодов, значительно подавляются, из-за чего плоды дольше остаются зелёными.

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Также недостаток солнечного света может замедлить появление красных и красивых томатов. Нехватка солнечного света приводит к тому, что томаты вырабатывают меньше сахаров и пигментов, что замедляет их окраску.

Кстати, слишком частый и обильный полив снижает выделение этилена.

Каких удобрений не хватает зелёным томатам, а каких чрезмерно много?

Эксперты утверждают, что избыток азота в почве может привести к буйному росту листьев в ущерб плодоношению и задерживает созревание томатов.

В период созревания помидорам нужно давать значительно больше калия и фосфора . Дефицит этих элементов затягивает созревание и приводит к тому, что плоды становятся бледнее или остаются твёрдыми и бело-зелеными внутри.

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Именно поэтому правильно сбалансированное удобрение, особенно повышенное содержание калия, ускоряет процесс покраснения плодов.

Как ускорить созревание помидоров? Шесть важных шагов

Чтобы ускорить созревание томатов на кусте, стоит использовать проверенные садоводческие приемы, которые направляют энергию растения на уже завязавшиеся плоды и улучшают условия их дозревания:

Во-первых, удаляйте верхушку над самой высокой гроздью плодов, желательно в конце июля или начале августа. Также можно аккуратно надломить главный побег непосредственно над последней гроздью — это ограничит развитие последующих цветков и листьев, направляя энергию на созревание уже завязавшихся плодов.

Также оборвите листья под гроздьями и на боковых лозах. Это улучшит циркуляцию воздуха и солнечного света, особенно для плодов в нижней части куста. Также обрыв лишних молодых цветков позволяет оставшимся плодам быстрее созревать.

Не забывайте и про удобрение, чтобы поддержать необходимый уровень калия и фосфора и ограниченить потребления азота. Банановая кожура вполне подойдёт, так как эти фрукты богаты калием. А как это сделать, читайте ниже. Или используйте специализированные удобрения.

[inf] Калий ускоряет развитие окраски томатов, а его дефицит приводит к замедлению созревания.[/inf]

На последних стадиях созревания полив рекомендуется ограничить . Небольшое подсушивание почвы будет способствовать более быстрому созреванию плодов. Однако нельзя допускать полного пересыхания почвы, особенно в жаркую погоду. Знайте меру.

И проветривайте теплицы в жаркие дни. Оптимальное созревание происходит при температуре 21–27°C. А вот слишком высокая или слишком низкая температуры затягивают этот процесс.

Как подкормить томаты банановой кожурой правильно?

Ранее Telegraf.news писал, что летом томаты могут мельчать и слабеть из-за нехватки питательных веществ. Решить проблему поможет простой кухонный отход — банановая кожура, но использовать её нужно правильно: в виде настоя. Опытные садоводы уже давно оценили этот метод, а эксперт уточнила, сколько кожуры требуется на один кусты.

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