Telegraf.news
ru

Срочно сделайте это, чтобы помидоры не гнили на кустах. Как спасти, если уже начали?

Срочно сделайте это, чтобы помидоры не гнили на кустах. Как спасти, если уже начали?
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Проблема гниения томатов на кустах способна уничтожить все усилия, вложенные в их выращивание. По словам экспертов, основными виновниками являются грибковые заболевания, возникающие из-за ошибок в уходе или неблагоприятных погодных условий.

Почему томаты гниют прямо на грядке?

Как говорят специалисты, чаще всего это происходит из-за:

  • Фитофтороза (опасное грибковое заболевание) – проявляется темными водянистыми пятнами на листьях, стеблях и плодах. Во влажных условиях инфекция быстро распространяется, приводя к гниению плодов ещё на кустах.

image

  • Серой гнили – поражает ослабленные растения при высокой влажности и низких температур. На плодах появляются серые, пушистые налёты.

image

  • Вершинной гнили   (на самом деле не болезнь, а физиологическое нарушение) – проявляется в виде тёмных, вдавленных пятен на нижней части плода, напротив стебля. Это результат дефицита кальция, одного из важнейших питательных веществ для помидоров.

image

Как предотвратить гниение урожая?

Чтобы предотвратить проблему, важно:

  • Выбирать солнечные, защищенные от ветра участки;
  • Поддерживать pH почвы в диапазоне 5,5–6,5;
  • Соблюдать севооборот (не сажать после пасленовых 3-4 года);
  • Поливать под корень утром, избегая попадания воды на листья.

Также регулярно удаляйте нижние листья (особенно те, что касаются земли) и любые пожелтевшие или больные части растений. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха вокруг растений.

А еще можно использовать профилактические опрыскивания ромашкой, хвощом или чесноком, обладающими противогрибковыми свойствами. Последний легко приготовить из 200 г измельчённого чеснока и 10 литров воды, оставив настаиваться на ночь. После процеживания используйте отвар для профилактического опрыскивания раз в неделю.

Выращивание томатов на одном побеге и регулярное удаление пасынков также будет полезным . Это улучшает вентиляцию, что снижает развитие грибковых заболеваний.

[info_b]Помните, что инструменты, используемые для обрезки растений, следует дезинфицировать, чтобы предотвратить распространение патогенов.[/info_b]

Экстренные меры при обнаружении гнили

Если вы заметили первые признаки гнили томатов, действуйте быстро:

  • Немедленно удалите пораженные плоды и листья;
  • При фитофторозе используйте медьсодержащие препараты. В качестве временной меры можно использовать раствор пищевой соды (1 столовая ложка на литр воды).
  • При вершинной гнили – внесите кальциевые подкормки. Помимо кальциевых удобрений, помогает мульчирование почвы вокруг растений (например, соломой), стабилизируя влажность почвы.

Кроме того, при первых признаках вершинной гнили помогает опрыскивание молочным раствором в пропорции 1:9 (например, 1 литр молока на 9 литров воды).

Впрочем, эксперты напоминают: регулярный осмотр растений (как минимум 2 раза в неделю) позволяет выявить проблему на ранней стадии и спасти большую часть урожая.

Ранее Telegraf.news писал, что опытный садовод-тиктокер дал всем любителям совет, как с помощью чайных пакетиков и одного средства, которое есть во всех аптечках белорусов без исключения, помочь томатам успешно расти.

Полейте чайные пакетики этим. Садовод дал совет, как заставить помидоры расти как бешеные

Темы: