Срочно сделайте это, чтобы помидоры не гнили на кустах. Как спасти, если уже начали?

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Опубликовано: 19.07.2025 22:36 , Обновлено: 19.07.2025

Проблема гниения томатов на кустах способна уничтожить все усилия, вложенные в их выращивание. По словам экспертов, основными виновниками являются грибковые заболевания, возникающие из-за ошибок в уходе или неблагоприятных погодных условий.

Почему томаты гниют прямо на грядке?

Как говорят специалисты, чаще всего это происходит из-за:

Фитофтороза (опасное грибковое заболевание) – проявляется темными водянистыми пятнами на листьях, стеблях и плодах. Во влажных условиях инфекция быстро распространяется, приводя к гниению плодов ещё на кустах.

Серой гнили – поражает ослабленные растения при высокой влажности и низких температур. На плодах появляются серые, пушистые налёты.

Вершинной гнили (на самом деле не болезнь, а физиологическое нарушение) – проявляется в виде тёмных, вдавленных пятен на нижней части плода, напротив стебля. Это результат дефицита кальция, одного из важнейших питательных веществ для помидоров.

Как предотвратить гниение урожая?

Чтобы предотвратить проблему, важно:

Выбирать солнечные, защищенные от ветра участки;

Поддерживать pH почвы в диапазоне 5,5–6,5;

Соблюдать севооборот (не сажать после пасленовых 3-4 года);

Поливать под корень утром, избегая попадания воды на листья.

Также регулярно удаляйте нижние листья (особенно те, что касаются земли) и любые пожелтевшие или больные части растений. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха вокруг растений.

А еще можно использовать профилактические опрыскивания ромашкой, хвощом или чесноком, обладающими противогрибковыми свойствами. Последний легко приготовить из 200 г измельчённого чеснока и 10 литров воды, оставив настаиваться на ночь. После процеживания используйте отвар для профилактического опрыскивания раз в неделю.

Выращивание томатов на одном побеге и регулярное удаление пасынков также будет полезным . Это улучшает вентиляцию, что снижает развитие грибковых заболеваний.

[info_b]Помните, что инструменты, используемые для обрезки растений, следует дезинфицировать, чтобы предотвратить распространение патогенов.[/info_b]

Экстренные меры при обнаружении гнили

Если вы заметили первые признаки гнили томатов, действуйте быстро:

Немедленно удалите пораженные плоды и листья;

При фитофторозе используйте медьсодержащие препараты. В качестве временной меры можно использовать раствор пищевой соды (1 столовая ложка на литр воды).

При вершинной гнили – внесите кальциевые подкормки. Помимо кальциевых удобрений, помогает мульчирование почвы вокруг растений (например, соломой), стабилизируя влажность почвы.

Кроме того, при первых признаках вершинной гнили помогает опрыскивание молочным раствором в пропорции 1:9 (например, 1 литр молока на 9 литров воды).

Впрочем, эксперты напоминают: регулярный осмотр растений (как минимум 2 раза в неделю) позволяет выявить проблему на ранней стадии и спасти большую часть урожая.

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