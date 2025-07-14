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Полейте чайные пакетики этим. Садовод дал совет, как заставить помидоры расти как бешеные

Полейте чайные пакетики этим. Садовод дал совет, как заставить помидоры расти как бешеные
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Опытный садовод-тиктокер дал всем любителям совет, как с помощью чайных пакетиков и одного средства, которое есть во всех аптечках белорусов без исключения, помочь томатам успешно расти.

По опыту блогера-садовода, его способ помогает в борьбе с болезнями, такими как фитофтора (опасное грибковое заболевание растений).

“Посмотрите на мои помидоры. Хотите такой же богатый урожай, чтобы растения не болели и всегда были здоровыми? Вам понадобятся старые чайные пакетики, которые вы обычно выбрасываете. Никогда не выкидывайте их!”, — сообщил садовод.

По его словам, пакетики нужно полностью пропитать йодом. А потом привязать их в теплице любым удобным способом.

“Делать это нужно обязательно вечером, если обрабатываете теплицу, чтобы затем закрыть ее на ночь”, — советует автор метода.

Садовод уверяет, что этот способ помогает бороться с фитофторой. “Благодаря такой обработке ваши помидоры будут здоровыми, а урожай — обильным”, — заверил блогер.

В комментариях другие огородники дали свои советы, почерпнутые из опыта выращивания помидоров.

“Участок, на котором будете весной сажать помидоры, поздней осенью посыпьте известью с песком 1 к 10, и никакой фитофторы, проверено годами”, — написал один из зрителей.

Другой рассказал, что не обязательно использовать пакетики, а достаточно опрыскать йодным раствором по листу — “и всё, подкормка и дезинфекция”.

“Мы уже много лет просто подвязываем 6-8 бутылочек с йодом (в зависимости от размера теплицы) на каркас теплицы, и на весь сезон хватает”, — рассказала ещё одна комментаторша.

Помогает ли йод при фитофторе?

Йод на самом деле может быть полезен в борьбе с фитофторой на томатах. Его антисептические свойства способствуют профилактике и борьбе с грибковыми заболеваниями, в том числе и с фитофторой.

Только помните, что йод эффективен для профилактики фитофторы, а не для лечения. Также для профилактики полезны специальные средства для огорода, содержащие медь.

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