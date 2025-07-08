Помидоры вырастут сочнее и больше, если подкормите их этим "отходом". Достаточно двух раз в месяц
Летом томаты могут мельчать и слабеть из-за нехватки питательных веществ. Решить проблему поможет простой кухонный отход — банановая кожура, но использовать её нужно правильно: в виде настоя. Опытные садоводы уже давно оценили этот метод, а эксперт уточнила, сколько кожуры требуется на один куст.
Как томатам поможет банановая кожура?
В разгар плодоношения помидоры особенно нуждаются в подкормке, а именно в калии — элементе, критически важном для формирования плодов.
«Калий помогает растениям перемещать сахара, воду и питательные вещества от корней к плодам», —подчеркнула Морган Макбрайд, садовод и соосновательница британской компании Charleston Crafted.
По словам эксперта, банановая кожура — идеальный источник калия.
«Этот элемент не только усиливает рост, но и улучшает вкус, размер и урожайность томатов », — утверждает Макбрайд.
[info_b]Кстати, кожура также содержит фосфор (укрепляет корни) и кальций (защищает от болезней).[/info_b]
Как приготовить банановое удобрение для помидоров?
Не все знают, что банановую кожуру нельзя просто бросить в почву, так как натуральный сахар, содержащийся в плодах, может привлечь вредителей, которые быстро съедят ваши помидоры и уничтожат растение.
Вместо этого, лучший способ подкормить растения банановой кожурой — это приготовить простой садовый “чай”, которым можно поливать помидоры.
- Нарезать по 2 кожуры на растение.
- Залить водой в стекляной банке с крышкой.
- Настаивать 2–7 дней при комнатной температуре.
- Процедить и поливать почву вокруг растений.
Если у вас много кустов томатов, а банановых шкурок мало, можно залить водой и меньшее количество.
При этом подкармливать томаты таким настоем следует раз в две недели (то есть, 2 раза в месяц).
|Что дает банановая подкормка
|Как часто использовать
|Улучшает вкус и размер плодов
|Каждые 2 недели
|Снижает риск болезней
|В течение всего лета
Ранее Telegraf.news делился еще одним рецептом отличной подкормки для помидоров. Британский заслуженный эксперт в сфере садоводства и огородничества Монти Дон поделился простым способом ускорить их рост с помощью самодельного удобрения, которое снабдит плоды почти всем необходимым.
«Запах отвратительный» — Помидоры вырастут гигантскими, если подкармливать удобрением по рецепту гуру садоводов. И это не навоз