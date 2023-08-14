«Затянуло за считанные минуты» - На Могилевщие 17-летний парень утонул в бункере с зерном

Опубликовано: 14.08.2023 13:12 , Обновлено: 14.08.2023

В Мстиславском районе на зерносушильном комплексе сельхозпредприятия погиб 17-летний подросток. Возбудили уголовное дело. Следователи рассказали некоторые подробности несчастного случая.

По данным следствия, 17-летний парень на летних каникулах 3 августа работал на местном предприятии. Несмотря на отсутствие допуска к выполнению работ на зерносушильном комплексе, он работал на зернотоку.

Парень залез в завальную яму и, хвастаясь перед знакомыми, стал в центр загрузочного бункера. В какой-то момент его стало затягивать в яму. За считанные минут его настолько затянуло, что он стал задыхаться. Ребята пытались его вытянуть, но у них ничего не вышло и молодого человека полностью затянуло в завальную яму.

Тело парня извлекли спасатели. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Следователи опросили свидетелей трагедии, изъяли необходимую документацию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 428 («Служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Студотряды в Беларуси

Белорусским студентам ежегодно предлагают поработать на летних каникулах. При этом, по словам второго секретаря ЦК БРСМ Александра Прохорова, зарплата студентов, которые пошли в студотряды этим летом, зависит от их графика, вида работы и “возрастных особенностей”. Он отметил, что в прошлом году, из всех отработавших в студотрядах чуть меньше половины были несовершеннолетними:

В БРСМ рассказали, сколько заплатят студентам за работу в студотрядах. Куда отправят?

При этом Прохоров пообещал устроить на работу этим летом “каждого молодого человека, который этого хочет”. Он сообщил, что белорусскую молодёжь в составе студотрядов в этом году направят работать на заводы, в детские лагеря, а также на железную дорогу:

Кого из белорусских студентов отправят работать на заводы и на ремонт ЖД-путей? Коснется десятков тысяч этим летом

Посмотрели, на какую работу смогут устроиться молодые люди в 2023 году:

Укладка шпал и не только. Какую работу на летних каникулах предложили белорусским студентам