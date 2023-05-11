Кого из белорусских студентов отправят работать на заводы и на ремонт ЖД-путей? Коснется десятков тысяч этим летом
Второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодёжи (БРСМ) Александр Прохоров пообещал устроить на работу этим летом "каждого молодого человека, который этого хочет". Он сообщил, что белорусскую молодёжь в составе студотрядов в этом году направят работать на заводы, в детские лагеря, а также на железную дорогу.
Прохоров рассказал, что в прошлом году в студенческих отрядах трудились почти 42,5 тыс. белорусов и в этом году БРСМ рассчитывает на не меньшие цифры занятых. При этом он подчеркнул, что молодёжной госорганизации “важны не только количественные показатели, но и качественная работа”.
“Потому что студенческие отряды - это непросто подработка, это большой комплекс гражданско-идеологических, воспитательных мероприятий, развитие корпоративной культуры”, - цитирует Прохорова БелТА.
Представитель БРСМ заявил, что в этом году расширился перечень трудовых проектов, в которых принимают участие студотряды. Молодым людям предлагают летом поработать на таких белорусских заводах, как минский “Атлант”, МАЗ, МТЗ, “Гомсельмаш”, студентам педагогических вузов - в детском лагере “Зубренок”. Также у белорусских студентов появилась возможность поработать на Белорусской железной дороге - проводниками пассажирских вагонов, монтерами путей, слесарями подвижного состава.
Прохоров также проинформировал, что с апреля для студентов запустили бесплатные профкурсы, которые позволяют им получать дополнительную рабочую специальность в свободное от учебы время - за счет бюджетных средств .
Напомним, ранее в Федерации профсоюзов Беларуси озвучили сумму минимальной зарплаты, которая положена белорусским подросткам, решившим поработать во время летних каникул, а также рассказали о действующих нормах труда для тех, кому не исполнилось 18 лет. В свою очередь Минтруда озвучило условия, на которых могут работать подростки, и опубликовало список документов для трудоустройства.
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