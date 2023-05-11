Кого из белорусских студентов отправят работать на заводы и на ремонт ЖД-путей? Коснется десятков тысяч этим летом

Опубликовано: 11.05.2023 07:51 , Обновлено: 11.05.2023

Второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодёжи (БРСМ) Александр Прохоров пообещал устроить на работу этим летом "каждого молодого человека, который этого хочет". Он сообщил, что белорусскую молодёжь в составе студотрядов в этом году направят работать на заводы, в детские лагеря, а также на железную дорогу.

Прохоров рассказал, что в прошлом году в студенческих отрядах трудились почти 42,5 тыс. белорусов и в этом году БРСМ рассчитывает на не меньшие цифры занятых. При этом он подчеркнул, что молодёжной госорганизации “важны не только количественные показатели, но и качественная работа”.

“Потому что студенческие отряды - это непросто подработка, это большой комплекс гражданско-идеологических, воспитательных мероприятий, развитие корпоративной культуры”, - цитирует Прохорова БелТА.

Представитель БРСМ заявил, что в этом году расширился перечень трудовых проектов, в которых принимают участие студотряды. Молодым людям предлагают летом поработать на таких белорусских заводах, как минский “Атлант”, МАЗ, МТЗ, “Гомсельмаш”, студентам педагогических вузов - в детском лагере “Зубренок”. Также у белорусских студентов появилась возможность поработать на Белорусской железной дороге - проводниками пассажирских вагонов, монтерами путей, слесарями подвижного состава.

Прохоров также проинформировал, что с апреля для студентов запустили бесплатные профкурсы, которые позволяют им получать дополнительную рабочую специальность в свободное от учебы время - за счет бюджетных средств .

Напомним, ранее в Федерации профсоюзов Беларуси озвучили сумму минимальной зарплаты, которая положена белорусским подросткам, решившим поработать во время летних каникул, а также рассказали о действующих нормах труда для тех, кому не исполнилось 18 лет. В свою очередь Минтруда озвучило условия, на которых могут работать подростки, и опубликовало список документов для трудоустройства.

Сколько должны платить подросткам на летних каникулах? В ФПБ озвучили минимальную зарплату