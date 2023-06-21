В БРСМ рассказали, сколько заплатят студентам за работу в студотрядах. Куда отправят?

Опубликовано: 21.06.2023 20:30 , Обновлено: 21.06.2023

Второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров заявил 21 июня, что зарплата студентов, которые пойдут в студотряды летом 2023 года, буде зависеть от их графика, вида работы и "возрастных особенностей".

По его словам, в прошлом году из всех отработавших в студотрядах чуть меньше половины были несовершеннолетними.

“Поэтому заработная плата разная. В целом я могу сказать, что зарплата на республиканском трудовом проекте - от 800-850 рублей и доходит до 2 тыс. рублей за месяц полноценной работы”, - заявил он, не уточнив это сумма на руки или начисленная до уплаты налогов.

Функционер БРСМ рассказал, что в этом году молодых людей хотят направить на работы на такие объекты:

Электромонтажные работы на БелАЭС,

завод “Атлант”,

МТЗ,

“Гомсельмаш”,

МАЗ,

проводниками на БелЖД,

Учреждения здравоохранения Новополоцка и Полоцка.

Также планируется участие студентов на столах во всех областях Беларуси. “студенческие отряды приступят к работе с июля, после сдачи летней экзаменационной сессии”, - заявил представитель БРСМ.

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