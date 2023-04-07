Укладка шпал и не только. Какую работу на летних каникулах предложили белорусским студентам

Опубликовано: 07.04.2023 11:32 , Обновлено: 07.04.2023

Белорусским студентам ежегодно предлагают поработать на летних каникулах. Посмотрели, на какую работу смогут устроиться молодые люди в 2023 году. А сколько заработать?

Укладчики шпал, мотористы, маляры

Так, «БРСМ» предложил студентам записываться в студенческие отряды. В Минске молодых людей могут устроить работать, например, на завод МАЗ:

малярами;

наладчиками;

мотористами;

механиками;

укладчиками шпал;

слесарями.

Кроме того, учащиеся могут попасть и на другие заводы («Атлант» МТЗ, БМЗ) и еще в более 160 организаций.

В 2022 году студенты могли заработать «свыше 1 тыс. рублей», утверждает 1prof.by. К слову, в этом году на заводе пообещали принять больше студотрядов и «обеспечить еще более высокий заработок».

По информации минского комитета БРСМ, на начало апреля в базу кандидатов в студотряды вошли «уже более 3,5 тыс. человек».

Санитары, дворники, медицинские регистраторы

Работу студентам на летних каникулах (а также в любое свободное от учебы время) предлагает и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Поработать можно, к примеру:

санитаром;

укладчиком-упаковщиком;

уборщиком помещений;

дворником;

медицинским регистратором;

членом бригады ресторана;

грузчиком;

укладчиком хлебобулочных изделий;

оператором прачечного оборудования;

помощником воспитателя.

Согласно информации на апрель 2023 года, зарплату обещают от 277 до 1200 рублей.

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