Telegraf.news
ru

Укладка шпал и не только. Какую работу на летних каникулах предложили белорусским студентам

Укладка шпал и не только. Какую работу на летних каникулах предложили белорусским студентам
Подпишитесь на Телеграф:

Белорусским студентам ежегодно предлагают поработать на летних каникулах. Посмотрели, на какую работу смогут устроиться молодые люди в 2023 году. А сколько заработать?

Укладчики шпал, мотористы, маляры

Так, «БРСМ» предложил студентам записываться в студенческие отряды. В Минске молодых людей могут устроить работать, например, на завод МАЗ:

  • малярами;
  • наладчиками;
  • мотористами;
  • механиками;
  • укладчиками шпал;
  • слесарями.

Кроме того, учащиеся могут попасть и на другие заводы («Атлант» МТЗ, БМЗ) и еще в более 160 организаций.

В 2022 году студенты могли заработать «свыше 1 тыс. рублей», утверждает 1prof.by. К слову, в этом году на заводе пообещали принять больше студотрядов и «обеспечить еще более высокий заработок».

По информации минского комитета БРСМ, на начало апреля в базу кандидатов в студотряды вошли «уже более 3,5 тыс. человек».

Санитары, дворники, медицинские регистраторы

Работу студентам на летних каникулах (а также в любое свободное от учебы время) предлагает и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Поработать можно, к примеру:

  • санитаром;
  • укладчиком-упаковщиком;
  • уборщиком помещений;
  • дворником;
  • медицинским регистратором;
  • членом бригады ресторана;
  • грузчиком;
  • укладчиком хлебобулочных изделий;
  • оператором прачечного оборудования;
  • помощником воспитателя.

Согласно информации на апрель 2023 года, зарплату обещают от 277 до 1200 рублей.

Подробнее можно посмотреть по ссылке.

Темы: