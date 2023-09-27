"Вывод: убиваем" - В Минске 11-летняя девочка напала на маму с молотком после СМС от мужчины

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Опубликовано: 27.09.2023 13:18 , Обновлено: 27.09.2023

11-летняя девочка попыталась убить молотком свою маму. На это она решилась после того, как получила несколько СМС от знакомого.

Следователи установили обстоятельства уголовного дела в отношении минчанина, обвиняемого в причастности к покушению на убийство. В марте 2023 года в милицию сообщили, что девочка пытался убить свою мать, ударив ее несколько раз молотком по голове. В СК рассказали подробности.

К месту выбыла оперативная группа. Девочка к этому времени куда-то ушла, но через пару часов милиционеры ее нашли – она была с 20-летним молодым человеком в одном из общежитий города.

Выяснилось, что в августе 2022 года парень написал ей в соцсети, они познакомились. Несколько месяцев они переписывались, а вскоре встретились. При этом девочка соврала, что ей не 11, а 15 лет. Вскоре новый знакомый стал вести с ней откровенные разговоры на интимные темы, при встречах склонять ко «взрослым» отношениям, иногда применял силу. Девочка была против и всячески сопротивлялась, но о происходящем никому не говорила.

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Однажды парень уговорил несовершеннолетнюю пригласить его к себе в гости. Находясь на кухне, он повалил ее на пол и стал приставать. В этот момент в квартиру вернулась ее мама. Соврав о парне, девушка его выпроводила.

Женщина не поверила дочери и попыталась узнать о новом знакомом. Но ни разговоры, ни консультации с психологом не дали результата, однако вскоре помогла случайная встреча. Как-то она решила встретить дочь из школы. И минчанка увидела рядом с ней именно того парня, который был у них дома. Женщина решила поговорить с ним, указала на возраст дочери, показала даже паспорт.

И уже зная, что девочке всего 11 лет, подозреваемый продолжил с ней общаться на интимные темы, искать встреч. Осознавая, что это преступление, все равно регулярно «совершал в различных торговых центрах столицы в отношении малолетней иные действия сексуального характера», рассказали в СК. При этом он угрожал силой, в случае если она перестанет с ним общаться, а в подтверждение слов рассказал выдуманную историю, как якобы сбросил знакомого с моста и избежал ответственности.

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Однажды парень предложил девочке убить свою маму. В течение нескольких недель молодой человек убеждал подростка совершить преступление, предлагал различные способы.

Фрагмент переписки подозреваемого с малолетней, фото с сайта sk.gov.by

“Вывод: убиваем мать”, - написал молодой человек в одном из сообщений.

Фрагмент переписки подозреваемого с малолетней, фото с сайта sk.gov.by

Фрагмент переписки подозреваемого с малолетней, фото с сайта sk.gov.by

В конце концов подросток согласилась. Она дождалась возвращения мамы домой, подошла сзади и несколько раз ударила ее молотком по голове. Женщине удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь.

Действия подозреваемого квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси:

ч.3 ст.167 (“Иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия, в отношении заведомо малолетней”);

ч.1 ст.14 ч.1 ст.139 (“Покушение на убийство”);

ч.3 ст.172 (“Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления под угрозой применения насилия”).

[info_b]Справочно: 11-летняя девочка не достигла возраста наступления уголовной ответственности.[/info_b]

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