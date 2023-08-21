На Могилевщине мальчишек 11 и 14 лет оштрафовали на 17 000 рублей. За что?
Суд в Могилевской области приговорил к 17 000 рублей штрафа двух подростков 11 и 14 лет. Невинная забава обошлась их родителям в крупную сумму.
Мальчишки разожгли костер рядом со складом с бревнами ГЛХУ «Глусский лесхоз» (возле деревней Анютино, Чериковский район), рассказали в Генеральной прокуратуре.
До Br148. В милиции напомнили, что за курение «не там» белорусам грозит штраф. А что насчет вейпа?
Из-за ветра пламя распространилось. Подростки пытались его потушить, но не убедившись в том, что огонь полностью погас, ушли домой.
Вскоре произошло возгорание и уничтожение древесины на сумму свыше 34 000 рублей.
Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено частично. Подлежавшая взысканию сумма уменьшена: с 14-летнего подростка взыскано 8 575,85 рублей, а с родителей малолетнего 8 575,86 рублей.
Ранее Телеграф писал о том, как белорус навел в доме порядок и попал на штраф:
До Br1110. Белорус навел в доме порядок и попал на штраф. Как так?