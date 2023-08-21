На Могилевщине мальчишек 11 и 14 лет оштрафовали на 17 000 рублей. За что?

Опубликовано: 21.08.2023 12:52 , Обновлено: 21.08.2023

Суд в Могилевской области приговорил к 17 000 рублей штрафа двух подростков 11 и 14 лет. Невинная забава обошлась их родителям в крупную сумму.

Мальчишки разожгли костер рядом со складом с бревнами ГЛХУ «Глусский лесхоз» (возле деревней Анютино, Чериковский район), рассказали в Генеральной прокуратуре.

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Из-за ветра пламя распространилось. Подростки пытались его потушить, но не убедившись в том, что огонь полностью погас, ушли домой.

Вскоре произошло возгорание и уничтожение древесины на сумму свыше 34 000 рублей.

Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено частично. Подлежавшая взысканию сумма уменьшена: с 14-летнего подростка взыскано 8 575,85 рублей, а с родителей малолетнего 8 575,86 рублей.

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