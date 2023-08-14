Ради лайков. В Минске парень избил подростков и справил на них нужду – все это снимал на видео

Опубликовано: 14.08.2023 14:13 , Обновлено: 14.08.2023

В Минске молодой человек поставил на колени двух ребят, избил их, и потом на них помочился. Все это снял на видео, чтобы затем выложить в соцсети.

В милицию сообщили, что в одном из районов города собралась группа подростков, между которыми произошла потасовка. К месту выбыла милиция, которые совместно с военнослужащими задержали участников конфликта.

Выяснилось, что между подростками в возрасте от 14 до 17 лет возник спор из-за общей знакомой. Один из парней позвал на помощь своего 18-летнего приятеля, который вызвался урегулировать конфликт. Он заставил двоих подростков стать на колени и извиниться перед его товарищем, после чего избил парней и «справил на них естественные надобности».

Свои действия молодой человек попросил снять на видео, чтобы после выложить в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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