Житель Гомельщины сходил к врачу, а в итоге попал под "уголовку". За что грозит до трёх лет?

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Опубликовано: 25.09.2023 11:16 , Обновлено: 25.09.2023

В УВД Гомельской области 25 сентября сообщили, что завели уголовное дело на мужчину, жителя Житковичей. Все началось с его похода к врачу в местную районную больницу.

В милиции сообщили, что в середине сентября получили жалобу от врача общей практики на пациента о том, что тот нецензурно оскорбляет женщину-медработника в её же кабинете. На место происшествия выслали старшего участкового инспектора и милиционера-водителя. Однако те не успели, мужчина ушел. Что произошло в кабинете врача и вызвало агрессию мужчины, подробностей в УВД не сообщили.

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В итоге сотрудники МВД поехали к дому 32-летнего мужчины. “Однако на звонки в домофон многоквартирного дома никто не отвечал. Попытки связаться с жильцами соседних квартир также не увенчались успехом”, - рассказали в милиции.

Там заявили, что “всё это время хулиган трусливо сидел дома”. Что не помешало ему спросить с балкона у уходящих милиционеров, ни к нему ли они приходили.

“Получив утвердительный ответ, на требование стражей порядка открыть дверь, либо спуститься вниз, ответил отказом. А затем и вовсе принялся оскорблять милиционеров нецензурными словами”, - утверждают в УВД.

Мало того, мужчина снимал свое общение с силовиками на смартфон, и позже опубликовал у соцсетях видео. “Терпеть оскорбления милиционеры не стали, написали соответствующие заявления. В тот же день мужчину задержали и составили административный протокол за мелкое хулиганство”, - утверждают в УВД Гомельской области.

Силовики рассказали, что оперативно провели “лингвистическую экспертизу высказываний гражданина”. “На основании еë результатов уже 18 сентября следователями в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Он задержан”, - отчитались в УВД Гомельской области.

[info_b]Согласно статьи 369 Уголовного Кодекса Республики Беларусь фигуранту грозит до трёх лет ограничения свободы.[/info_b]

В МВД рассказали, что ранее мужчина был судим “за злостное хулиганство и уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу”. А ещё неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.