Выбил с дороги микроавтобус и скрылся. Появилось видео ночной аварии в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 29.02.2024 16:28 , Обновлено: 29.02.2024

Следственный комитет Беларуси сообщил 29 февраля о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло минувшей ночью на МКАД. На 53-м километре внутреннего кольца, в районе пересечения с Логойским трактом, водитель Toyota в буквальном смысле выбил микроавтобус Iveco с дороги. А сам уехал.

Микроавтобус врезался в автомойку, а Toyota уехала с места ДТП, рассказал в СК. И добавили, что водитель микроавтобуса получил серьезные травмы.

https://telegraf.news/auto/gai-obyavila-massirovannuju-otrabotku-trjoh-dorog-na-minshhine-za-kem-reshili-usilit-neglasnyj-kontrol/

А того, кто был за рулем «Тойоты» – 36-летнего мужчину, нашли и задержали. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений». Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

В Славгороде скорая помощь попала под фуру. Водителя и медика увезли в больницу

Следователи обратились к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: (8017)389-55-55 или +375(29)159-08-35.

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция решила провести массированную отработку одной республиканской трассы: в течение двух дней — 28 и 29 февраля — дополнительные наряды ДПС направят на автомобильную дорогу М-10 “граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин”.

Негласный контроль за всеми. ГАИ Беларуси объявила массированную отработку республиканской трассы