ГАИ объявила массированную отработку трёх дорог на Минщине. За кем решили усилить негласный контроль?

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Опубликовано: 29.02.2024 11:46 , Обновлено: 29.02.2024

Госавтоинспекция Минской области в четверг, 29 февраля, заранее предупредила водителей о запланированных рейдовых мероприятиях на трёх оживлённых трассах региона. "Массированную отработку" аварийно-опасных участков пообещали начать 1 марта и проводить усиленные рейды на протяжении всех выходных, по 4 марта.

В рамках рейдовых мероприятий инспекторы пообещали усилить негласный и смешанный контроль на следующих участках:

на трассе М-4 “Минск–Могилев”,

на трассе М-6 “Минск-Гродно”,

на дороге Н-8081 “Борисов-Холопеничи ч/з Моисеевщину”.

В ГАИ Минщины объяснили, почему выбрали для усиленного контроля именно эти участки. Дело в том, что именно там с начала 2024 года было зафиксировано больше всего серьёзных ДТП с летальным исходом. В частности:

6 аварий на трассе “Минск-Могилев” с одним погибшим и 14 пострадавшими,

4 аварии на трассе “Минск-Гродно” с одним погибшим и тремя пострадавшими,

2 аварии на дороге “Борисов-Холопеничи ч/з Моисеевщину” с одним погибшим и одним пострадавшим.

При этом инспекторы подчеркнули, что усиленный контроль ожидает всех участников дорожного движения .

Напомним, аналогичные рейдовые мероприятия по сегодняшний день объявили инспекторы ГАИ Гомельской области - дополнительные наряды ДПС там отправили на автомобильную дорогу М-10 “граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин”.

Негласный контроль за всеми. ГАИ Беларуси объявила массированную отработку республиканской трассы

ГАИ Гомельщины решила взяться за велосипедистов

Тем временем в ГАИ Гомельской области решила взяться за любителей двухколесного транспорта, которые уже начали появляться на белорусских дорогах в связи с потеплением. К ним инспекторы относят:

велосипедистов,

мотоциклистов,

пешеходов на средствах персональной мобильности.

По данным областной ГАИ, только за текущий февраль на Гомельщине велосипедисты стали фигурантами трёх ДТП, в которых пострадали 2 человека, а один - погиб.

В связи в этим в профилактических целях ГАИ объявила акцию по девизом “Колес меньше - опасность больше!” Она пройдёт с 29 февраля по 6 марта и предполагается “целенаправленные рейдовые мероприятия и отработки”, в ходе которых инспекторы планируют контролировать следующее:

физическое состояние мотоциклистов,

наличие соответствующей категории на управление транспортом,

наличие регистрационных документов на мототранспорт,

экипировка велосипедистов и пешеходов на средствах персональной мобильности в темное время суток.

ГАИ Могилёвщины проверяет правила перевозки детей

Напомним, в Могилевской области в настоящее время также проводится профилактическая акция ГАИ под девизом «Ребенок-главный пассажир!». До 1 марта инспекторы ГАИ будут проверять водителей, перевозящих в салоне детей, на использование специальных удерживающих устройств, которые должны соответствовать росту и весу ребенка.

Негласный контроль за всеми. ГАИ Беларуси объявила массированную отработку республиканской трассы

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Камеры «на скорость» на белорусских дорогах с 2024 года стали ставить по-новому. К чему приготовиться?