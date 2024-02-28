В Славгороде скорая помощь попала под фуру. Водителя и медика увезли в больницу

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Опубликовано: 28.02.2024 10:33 , Обновлено: 28.02.2024

Авария с участием большегруза и автомобиля скорой помощи произошла вечером 27 февраля на 103-м километре автородороги Р-43. Пришлось вызывать другую скорую – в аварии пострадали два человека.

ДТП случилось около АЗС. Как сообщили в УВД Могоблисполкома, «произошло столкновение фуры и автомобиля скорой медицинской помощи, водитель которого при выезде на главную дорогу не выполнил требование дорожного знака “Движение без остановки запрещено”».

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После удара медицинский автомобиль перевернулся. По информации УВД, травмы получили 58-летний водитель ГАЗ и 27-летняя медработница, их увезли в больницу.

Ранее Телеграф писал, что 25 февраля на дороге вблизи Мостов едва не произошло серьезное ДТП. Как было дело, рассказал участник событий Дмитрий, а его видеорегистратор все показал. И теперь Дмитрий хочет познакомиться с водителем того самого Renault.

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