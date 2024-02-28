Негласный контроль за всеми. ГАИ Беларуси объявила массированную отработку республиканской трассы

Опубликовано: 28.02.2024 07:57 , Обновлено: 28.02.2024

Белорусская Госавтоинспекция решила провести массированную отработку одной республиканской трассы: в течение двух дней - 28 и 29 февраля - дополнительные наряды ДПС направят на автомобильную дорогу М-10 "граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".

Как пояснили в ГАИ Гомельской области, особое внимание инспекторов будет приковано к местам, “которые характеризуются наибольшей вероятностью нарушений ПДД”, причём следить будут за всеми участниками дорожного движения - как водителями, так и пешеходами. Сконцентрироваться сотрудники ГАИ пообещали в первую очередь на пресечении грубых нарушений ПДД, которые чаще приводят к авариям.

В ГАИ предупредили, что инспекторы ДПС в ходе отработки трассы будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль, следя за соблюдением ПДД “и в целом за безопасностью на дорогах”.

“Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих “повышенную вероятность” совершения дорожно-транспортных происшествий и снаряжены приборами фото и видеофиксации”, - сообщили в ГАИ.

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ГАИ Минска объявила новые “профилактические мероприятия”

В свою очередь сотрудники ГАИ Минска решили взять под контроль перевозку пассажиров. Тематические профилактические мероприятия решили организовать для автобусных пассажирских перевозчиков.

С этой целью с 27 по 29 февраля ГАИ решила проводить “целевые массированные отработки” столичных улиц, уделяя особое внимание техническому состоянию транспорта, а также проверяя “правомерность переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров”.

Дополнительно в Партизанском районе Минска 27 и 28 февраля ГАИ пообещала усилить контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах - “в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки и профилактики ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения”.

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Профилактическая акция ГАИ на Могилёвщине

Тем временем в Могилевской области 26 февраля стартовала профилактическая акция ГАИ под девизом “Ребенок-главный пассажир!”. До 1 марта инспекторы ГАИ будут проверять водителей, перевозящих в салоне детей, на использование специальных удерживающих устройств, которые должны соответствовать росту и весу ребенка.

Ранее Телеграф рассказал, что с 2024 года камеры фотофиксации скорости на белорусских дорогах стали устанавливать по новым схемам. По мнению инспекторов ГАИ, изменения позволят более эффективно бороться с теми, кто позволяет себе превысить скорость в городе.

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