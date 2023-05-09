"Вступили почти в ад" - В КГБ Беларуси заявили о предотвращении теракта на 9 мая

Опубликовано: 09.05.2023 19:38 , Обновлено: 09.05.2023

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что его сотрудники предотвратили теракт, который кто-то из белорусов хотел устроить 9 мая. Он утверждает, что так хотели "всколыхнуть ситуацию".

“Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы… Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать”, - пообещал глава КГБ Беларуси.

“Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад”, - заявил Иван Тертель и пообещал, что 10 мая госТВ покажет сюжет на эту тему.

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По его словам, “будет показано, когда нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов”.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 2 мая заявил, что считает обстановку вокруг Беларуси сложной и опасается проникновения в страну “разного рода диверсантов”. В ответ глава КГБ Иван Тертель рассказал, что тоже ждет враждебных действий от “центров” за пределами Беларуси.

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Ещё ранее в Беларуси задержали граждан Польши и стран Балтии за «совершение агентурных операций». Об этом 4 апреля заявил глава Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель.

КГБ Беларуси задержал граждан Польши и стран Балтии за «агентурные операции»