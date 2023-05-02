“Не все граждане осознают” - КГБ заявил о предотвращении в Беларуси новых терактов

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Опубликовано: 02.05.2023 13:09 , Обновлено: 02.05.2023

Александр Лукашенко 2 мая собрал у себя во дворце совещание силовиков по поводу ситуации на границе. На нем он заявил, что считает обстановку вокруг Беларуси сложной и опасается проникновения в страну “разного рода диверсантов”. В ответ глава КГБ Иван Тертель рассказал, что тоже ждет враждебных действий от “центров” за пределами Беларуси.

”… Было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились”, - рассказал Александр Лукашенко.

В свою очередь, Иван Тертель допустил, что обстановка на границе Беларуси будет только ухудшаться. “Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южном направлении… И второе - не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб”, - заявил глава КГБ.

По его словам, кто-то где-то планирует “серьезные акции” на территории Беларуси. А заинтересованы в этом “спонсоры” и те, кто попал к ним “в зависимость”. Иван Тертель уточнил, что под спонсорами имеет в виду “иностранные заинтересованные лица, как физические, так и спецслужбы и другие организации”.

Глава КГБ также заявил, что его сотрудники ведут “каждый день тихую работу”.

“В ближайшее время - неделю - полторы - мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане еще осознают ту опасность, которая складывается вокруг них, вокруг их семей. Поэтому мы на примере уже реальных материалов, реальных задержаний, работы контрразведки, работы подразделений по защите конституционного строя, которые предотвращают теракты, покажем вот эти примеры для того, чтобы наши люди понимали, с чем мы имеем дело”, - пообещал функционер белорусских спецслужб.

Ранее Телеграф сообщил, что В Министерстве иностранных дел Беларуси 13 апреля заявили, что «самым серьезным образом опасаются агрессивных действий польского руководства».

В МИД Беларуси объяснили, каких «агрессивных действий Польши» опасаются