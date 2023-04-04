КГБ Беларуси задержал граждан Польши и стран Балтии за «агентурные операции»

Опубликовано: 04.04.2023 12:15 , Обновлено: 04.04.2023

В Беларуси задержали граждан Польши и стран Балтии за «совершение агентурных операций». Об этом 4 апреля заявил глава Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель.

По его словам, против Беларуси «активизировали разведывательно-подрывную деятельность» и «при совершении активных операций по агентурной связи» сотрудники КГБ задержали «некоторое количество граждан Польши», а также «предатели, с которыми они работали».

Также глава КГБ сообщил, что «ожидает активизацию террористической деятельности» в Беларуси весной 2023 года. Он утверждает, что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии «существуют лагеря по подготовке боевиков».

Кроме того, Тертель заявил, что задержанные в Польше белорусы «не имеют отношения к спецслужбам». По его словам, там «ищут любые поводы, чтобы укрепить имидж действующей власти на фоне экономических проблем», а также хотят «любыми способами добиться обмена» на своих граждан.

Напомним, Служба военной контрразведки Польши сообщила, что в марте на территории страны был арестован подозреваемый в работе на белорусские спецслужбы. В польских спецслужбах утверждают, что мужчину задержали 1 марта «на основании информации военной контрразведки».

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